Португальский кораблик: самое странное создание в мире длиной 50 метров (видео)

Ученые до сих не могут определить единый ли это организм, или такая своеобразная колония организмов, взаимодействующих с друг другом ради выживания

Океан таит в себе немало тайн, и порой в нем попадаются такие существа, которые ставят в тупик не только классификаторов и биологов, но и заставляют заново переосмыслить вопрос о том, что такое жизнь, и какое существо можно считать отдельным индивидуумом. И португальский кораблик как раз из таких загадочных созданий, – передает "Популярная Механика".

С виду он похож на медузу, но это не медуза. Его щупальца могут достигать 50 метров в длину, то есть быть длиннее голубого кита. Ученые до сих не могут определить единый ли это организм, или такая своеобразная колония организмов, взаимодействующих с друг другом ради выживания. А подробнее про необычное устройство португальских корабликов вы узнаете из видео, озвученного и переведенного студией Vert Dider.