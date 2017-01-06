Представлен игровой ноутбук с тремя мониторами (фото,видео)

Несколько мониторов могут быть полезны в компьютерных играх, предоставляя дополнительный обзор

Американская компания Razer, специализирующаяся на производстве геймерского оборудования, представила игровой ноутбук с тремя мониторами. Компьютер был представлен на международной выставке электроники CES 2017, кратко о рассказывается на сайте Razer, – передает N+1.

В большинстве случаев люди используют для работы с компьютером один монитор. Тем не менее, в некоторых ситуациях пользователю может быть удобно использовать сразу несколько мониторов, на которых удобно расположить большое количество окон с разной информацией. Кроме того, несколько мониторов могут быть полезны в компьютерных играх, предоставляя дополнительный обзор.

3/3 Новый ноутбук Razer Project Valerie использует сразу три 17,3-дюймовых 4K-экрана суммарным разрешением 11520×2160 пикселей. Боковые экраны оснащены автоматическим приводом, который их раскладывает при открытой крышке и фиксирует в одном положении. Из технических характеристик портативного компьютера производитель сообщает только о видеокарте — внутри Project Valerie установлена NVIDIA GeForce GTX 1080.

Непривычные по компоновке ноутбуки существуют и у других производителей электроники. Например, подобные устройства выпускает Asus, также ноутбуки с двумя экранами выпускались японской компанией Kohjinsha. Кроме того, существуют и другие примеры необычной компоновки ноутбука — например, у Apple есть патент на ноутбук без клавиатуры, а Lenovo уже продает подобные устройства Yoga Book.