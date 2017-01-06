Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости науки и технологий
Представлен игровой ноутбук с тремя мониторами (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/99_main.1483661382.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/99_tn.1483661382.jpg Наука и Технологии Несколько мониторов могут быть полезны в компьютерных играх, предоставляя дополнительный обзор

Представлен игровой ноутбук с тремя мониторами (фото,видео)

Сегодня, 03:13

Несколько мониторов могут быть полезны в компьютерных играх, предоставляя дополнительный обзор

Американская компания Razer, специализирующаяся на производстве геймерского оборудования, представила игровой ноутбук с тремя мониторами. Компьютер был представлен на международной выставке электроники CES 2017, кратко о рассказывается на сайте Razer, – передает N+1.

В большинстве случаев люди используют для работы с компьютером один монитор. Тем не менее, в некоторых ситуациях пользователю может быть удобно использовать сразу несколько мониторов, на которых удобно расположить большое количество окон с разной информацией. Кроме того, несколько мониторов могут быть полезны в компьютерных играх, предоставляя дополнительный обзор.

3/3 Новый ноутбук Razer Project Valerie использует сразу три 17,3-дюймовых 4K-экрана суммарным разрешением 11520×2160 пикселей. Боковые экраны оснащены автоматическим приводом, который их раскладывает при открытой крышке и фиксирует в одном положении. Из технических характеристик портативного компьютера производитель сообщает только о видеокарте — внутри Project Valerie установлена NVIDIA GeForce GTX 1080.

Непривычные по компоновке ноутбуки существуют и у других производителей электроники. Например, подобные устройства выпускает Asus, также ноутбуки с двумя экранами выпускались японской компанией Kohjinsha. Кроме того, существуют и другие примеры необычной компоновки ноутбука — например, у Apple есть патент на ноутбук без клавиатуры, а Lenovo уже продает подобные устройства Yoga Book.
ноутбук, Apple, компьютер, lenovo, патент, asus, ноутбуки

Вы сейчас просматриваете новость "Представлен игровой ноутбук с тремя мониторами (фото,видео)". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

ASUS ZenFone AR

В мире появился первый смартфон с 8 гигабайтами "оперативки"

Вчера, 15:23

Цена нового гаджета пока неизвестна, но он будет поддерживать технологии дополненной реальности

Бизнес

Nokia подала в суд на Apple. Фото: arstechnica.com

Nokia подала в суд на Apple

22 Декабря 2016, 10:52

Компания из Финляндии обвинила американского гиганта в нарушении патентного законодательства

Мир

В аэропорту забыли 70 ноутбуков

В США пассажиры забыли в аэропорту 70 ноутбуков и не хотят забирать

13 Декабря 2016, 05:40

Международный аэропорт Ньюарк Либерти занимает пятое место среди аэропортов США по объему международных авиаперевозок

Мир

Видеошок: магазин Apple ограбили дважды за 25 секунд

10 Декабря 2016, 08:53

Подобные кражи стали возможными после того, как Apple отказалась от кабелей безопасности, не дававших преступникам возможности воровать технику

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.