Птицы кулики пролетают 13 тыс. км ради спаривания – ученые

В период размножения самцы куликов уменьшают продолжительность сна и могут спариваться с самками в нескольких местах

Птицы кулики-дутыши пролетают в период спаривания около 13 тыс. км для совокупления.

Об этом рассказали немецкие ученые, опубликовав свое исследование на портале Nature.

По их данным, в некоторых областях обитания дутышей численность самцов намного превышает численность самок, поэтому поиск партнеров вдали увеличивает их шансы на продолжение рода.

В то же время ученые отмечают, что пока не поняли, по какому принципу птицы выбирают пункт назначения полета. Однако, на данный момент им достоверное известно о 23 таких местах размножения на всем земном шаре.

Известно, что наибольшей склонностью к такого рода перелетам обладают дутыши, живущие на Аляске. Также эксперты открыли, что в период размножения самцы куликов уменьшают продолжительность сна и могут спариваться с самками в нескольких местах.