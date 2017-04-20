Пуповинная кровь человека признана лекарством от старости

Для исследования ученые собрали образцы крови у трех возрастных групп: пуповинную кровь новорожденных младенцев, кровь молодежи 19–24 лет и кровь пожилых людей 61–82 лет

Пуповинная кровь человека может омолаживать. Это выяснили ученые, которые восстановили способности к обучению и память старых мышей с помощью инъекции белков, взятых из пуповинной крови человека.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Во время исследования ученые собрали образцы крови у трех возрастных групп: пуповинную кровь новорожденных младенцев, кровь молодежи 19–24 лет и кровь пожилых людей 61–82 лет. Затем они ввели плазму этих образцов мышам, возраст которых был эквивалентен человеческим 50 годам.

Наиболее заметный эффект оказала плазма, взятая из пуповинной крови: получившие ее мыши стали лучше всех справляться с заданиями, запоминать, где находится выход из лабиринта и даже вить гнезда, хотя обычно старые мыши утрачивают этот навык.

Ученые также отметили возросшую активность гиппокампа, области мозга, отвечающей за память и обучение. Плазма крови молодых людей оказала схожий, но менее выраженный эффект, а плазма крови пожилых вообще никак не повлияла на состояние мышей.

Предположительный кандидат на звание вещества, обратившего старение вспять, – белок TIMP2, эндогенный ингибитор металлопротеиназ. Он снижает активность ферментов, разрушающих белки внеклеточных структур ткани, и содержится в плазме пуповинной крови в огромном количестве. Но каким образом это приводит к омолаживающему эффекту, пока что неясно.

Ученые рассчитывают, что в будущем их открытие поможет бороться с дегенеративными возрастными процессами в человеческом мозге.