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Раскрыта тайна "ведьминых кругов"

Сегодня, 14:28

Выводы ученых основаны на созданных имитационных экологических моделях

«Ведьмины круги» в пустыне Намиб. Фото: wildwildworld.net.ua
«Ведьмины круги» в пустыне Намиб. Фото: wildwildworld.net.ua

Международный коллектив ученых объяснил происхождение намибийских "ведьминых" кругов — образований, расположенных примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и не покрытых, в отличие от близлежащих территорий, травой.

Специалисты показали, что "ведьмины" круги возникают из-за двух факторов. Первый из них связан с масштабом обратных связей в местной флоре, которые предполагают установление благоприятных условий для развития близко расположенных растений и конкуренции между удаленными организмами.

Второй фактор связан с фауной — деятельностью местных подземных эдификаторов, основных потребителей биомассы, — прежде всего муравьев, термитов и грызунов.

Выводы ученых основаны на созданных имитационных экологических моделях. Их параметры учитывают данные с четырех материков планеты (Африки, Австралии, Северной и Южной Америки), где встречаются "ведьмины" круги или их аналоги.

Ранее  специалисты смогли доказать гипотезу о том, что "ведьмины круги" возникают благодаря самоорганизации травы.

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Источник:

Lenta.ru

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