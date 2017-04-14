Речные заторы стремительно уничтожают джунгли Амазонки

Заторы, возникающие в боливийской части Амазонки, уничтожают почти столько же леса, сколько и человеческая деятельность в этом регионе

Джунгли Амазонки ежегодно редеют, и, как оказалось, дело тут не только в чрезмерной активности лесозаготавливающих предприятий. Речные заторы регулярно приводят к затоплению и отмиранию растительности, – передает "Популярная Механика".

Тропические леса Амазонки — это зона огромного биологического разнообразия и один из главных потребителей CO2 в мире. Как ни печально, но ежегодно здесь погибают гектары джунглей. Мертвых зон намного больше, чем при обычных и естественных причинах обезлесения, вроде промышленной заготовки древесины и вырубки лесов под сельскохозяйственные угодья. Исследователь Умберто Ломбардо с помощью 30 спутниковых снимков доказал, что вымирание деревьев происходит из-за водных заторов, образованных крупными и не очень кусками древесины.

Заторы, возникающие в боливийской части Амазонки, уничтожают почти столько же леса, сколько и человеческая деятельность в этом регионе — чуть менее 1000 гектаров в год только на территории Боливии, сообщает ученый на страницах Earth Systems Dynamics. Чтобы выяснить, где и как заброшенные лесные массивы вызывают проблемы, исследователь обратил внимание на фотографии тропических лесов в западной части Боливии, сравнив снимки с 1984 по 2016 год, отмечая районы, которые в инфракрасном свете обозначают оголенный грунт и песок. Он обнаружил, что у 22 рек наблюдались одинаковые наводнения, созданные заторами.

Действует это просто: большое количество лесного сора "забивает" русло реки как пробка, зачастую меняя направление потока воды. Тот приносит с собой большую массу речного песка, гальки и ила, которые в итоге попросту убивают близлежащие деревья. Каждое такое наводнение может уничтожить до тысячи стволов, которые умирают из-за того, что вода вымывает почву из-под корней. Помимо этого, заторы постепенно изменяют биологическое разнообразие региона: после отмирания деревьев некоторые затопленные области превращаются в своего рода пустынные проплешины, что дает преимущество быстрорастущим растениям и препятствует прорастанию многолетних деревьев и кустарников, к примеру бразильского ореха.

Почему это важно? Как уже было сказано выше, леса Амазонки в огромных количествах поглощают CO2, являющийся парниковым газом, и выделяют в атмосферу необходимый нам для дыхания кислород. Если вымывание лесов продолжится, мы рискуем лишиться этого источника жизни.