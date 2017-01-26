Редкое видео: пуля разбивается о самое прочное в мире стекло (видео)

Сегодня, 01:03

Закаленное стекло выдерживает удары молотком, давление пресса и даже прямое попадание пули


Капли принца Руперта, они же батавские слезки получаются если капнуть расплавленным стеклом в холодную воду. Получившаяся капля в форме головастика, с длинным изогнутым "хвостом" обладает исключительной прочностью.

По ее "голове" можно бить молотком, и она не разобьется. Ее не раздавит даже гидравлический пресс. Если же отломить или повредить ей хвостик, то капля буквально разлетается на осколки, причем скорость детонации огромная, около 1,2 км/с. Выдерживает капля и прямое попадание пули.

 
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