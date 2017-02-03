Робот-летучая мышь: механическое совершенство (видео)

Роботы бывают разные: бегающие, прыгающие, плавающие и даже летающие. Многие конструкторские идеи были вдохновлены тем, как устроены живые существа, поскольку природа известна как самый талантливый инженер. Новый Bat Bot от американских ученых — это самая настоящая летучая мышь, выполненная из электроники и высокопрочных полимеров.



Летучие мыши — весьма необычные создания. Их кожаные крылья позволяют осуществлять сложные воздушные маневры и удерживают крошечных хищников в воздухе в течение нескольких часов, пока те охотятся за насекомыми. Подобная компактная аэродинамическая система долгие годы вдохновляла ученых, и теперь инженеры создали робота, использующего ее полный аналог.

Bat Bot, созданный исследователями в Университете штата Иллинойс совместно с научной лабораторией Урбана-Шампейн в Калифорнийском технологическом институте, является наглядным примером биомимикрии, когда машина непосредственно имитирует те или иные формы живой природы. Этот аппарат, в отличие от робо-насекомых, не обладает роторами или жесткими крыльями: вместо этого, Bat Bot (вес которого составляет всего лишь 85 граммов) взлетает с помощью тонкой мембраны, аналогичной кожистым перепонкам летучих мышей.

Какая польза может быть от такого изобретения? Крошечный, гибкий и маневренный робот, по мнению ученых, может быть практически незаменим при исследовании полуразрушенных зданий, промышленных завалов, пещер и подземных катакомб — тех мест, которые предпочитают сами летучие мыши. Сет Хатчинсон, один из авторов исследования, уверен, что маленькие роботы могут также осуществлять различные операции в многоэтажных зданиях — от доставки лекарств в больничные палаты до диагностики внешней электрики.

Как бы то ни было, главной проблемой Bat Bot на сегодняшний день остается механика приземления. В идеале, робот-летучая мышь должен уметь цепляться за неровные поверхности и крепко держаться за них, но пока что над этой технологией придется еще поработать.