С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель "Союз"

Сегодня, 03:45

Общий вес полезного груза на борту ракеты-носителя составил 3,34 тонны

С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель &quot;Союз&quot;, фото AFP
С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель "Союз", фото AFP

Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с испанским спутником Hispasat 36W-1 на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Прямая трансляция старта ракеты велась на сайте компании-оператор космодрома Arianespace.

Старт состоялся в 22:03. Через чуть более чем полчаса после старта спутник должен отделиться от носителя.

Заказчиком пуска выступает испанская компания Hispasat. Космический аппарат Hispasat 36W-1 производства компании OHB System предназначен для предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг (цифровое телевидение, высокоскоростной интернет, мобильная и фиксированная связь) для Европы, Канарских островов и Южной Америки.

Общий вес полезного груза на борту ракеты-носителя составил 3,34 тонны.

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15% преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40% — при запусках с космодрома Байконур. С начала 70-х годов прошлого века ГКЦ используется для запусков КА ракетами-носителями семейства "Ариан". Космодром используется в интересах совместных европейских космических программ.
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Источник:

РИА Новости

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