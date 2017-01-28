С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель "Союз"

Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с испанским спутником Hispasat 36W-1 на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Прямая трансляция старта ракеты велась на сайте компании-оператор космодрома Arianespace.

Старт состоялся в 22:03. Через чуть более чем полчаса после старта спутник должен отделиться от носителя.

Заказчиком пуска выступает испанская компания Hispasat. Космический аппарат Hispasat 36W-1 производства компании OHB System предназначен для предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг (цифровое телевидение, высокоскоростной интернет, мобильная и фиксированная связь) для Европы, Канарских островов и Южной Америки.

Общий вес полезного груза на борту ракеты-носителя составил 3,34 тонны.

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15% преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40% — при запусках с космодрома Байконур. С начала 70-х годов прошлого века ГКЦ используется для запусков КА ракетами-носителями семейства "Ариан". Космодром используется в интересах совместных европейских космических программ.



