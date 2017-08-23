Samsung официально представил смартфон Galaxy Note 8

Вчера, 21:55

Смартфон оснащен экраном с диагональю 6,3 дюйма, который является самым крупным в серии фаблетов от Samsung

Samsung официально представил смартфон Galaxy Note 8, фото galaxy-droid.ru
Samsung официально представил смартфон Galaxy Note 8, фото galaxy-droid.ru

Сегодня на мероприятии в Нью-Йорке Galaxy Unpacked компания Samsung официально представила свой новый смартфон серии Note — Galaxy Note 8. Презентация нового гаджета велась на канале Samsung Mobile в YouТube, передает телеканал "112 Украина".

Южно-корейская компания Samsung Electronics официально представила новый смартфон Galaxy Note 8.

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Смартфон оснащен экраном с диагональю 6,3 дюйма, который является самым крупным в серии фаблетов от Samsung. Разрешение составляет 2960x1440 пикселей, гаджет также получил 12-мегапиксельные основные камеры с оптической стабилизацией и фронтальную на 8 мегапикселей.

Galaxy Note 8 получил 8-ядерный процессор Exynos 8895, 6 Гб оперативной, 64 и 128 Гб встроенной памяти. Устройство имеет защиту от пыли и воды, систему биометрической аутентификации с помощью сканеров отпечатков пальцев и радужной оболочки глаза.

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В комплекте с Galaxy Note 8 будет идти стилус S Pen. В продажу смартфон поступит в середине сентября в нескольких цветах – черный, синий и желтый. Предзаказ уже доступен на сайте Samsung. Украинские цены на Galaxy Note 8 пока неизвестны.

Ранее Samsung запатентовала Galaxy Note с алкотестером.
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