Самые громкие технические разочарования последнего времени: жаренные смартфоны и суета вокруг разъемов

Начнем с небольшой порции иронии. К технике удивительно подходить мысль, высказанная в романе "Золотой теленок", написанном 86 лет назад. Там говорится, что "параллельно большому миру, в котором живут большие вещи, существует маленький мир с маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны "Мертвые души", построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. А в маленьком мире изобретен кричащий пузырь "уйди-уйди", написана песенка "Кирпичики" и построены брюки фасона "полпред".

Сегодня в "большом мире" разочарованиями становятся неудавшиеся попытки найти способы лечения страшных болезней, взрыв космического корабля на старте или разбившийся о поверхность другой планеты зонд, похоронивший массу надежд, трудов и денег, потраченных на его создание. В "маленьком мире" техники разочарованиями становятся то наушники со странным дизайном, то несостоявшийся выпуск очередного смартфона.

Редакция "Сегодня" предлагает читателям обзор технических конфузов, которые в последнее время больше других обсуждались в социальных сетях и прессе.

NOTE 7: обугленная репутация

От нового творения электронного гиганта apple-pokhvalit-samsung.html" style="color: #333333;">Samsung ожидали многого. Технические характеристики нового смартфона впечатляли, и в воздухе запахло очередным витком борьбы за симпатии и кошельки обывателя. И вдруг, со скоростью цунами, по соцсетям распространились сообщения о взрыве батарей в Samsung Galaxy Note 7! Поначалу все свалили на "нефирменные" зарядные устройства, ведь изредка такие эксцессы случались и у других производителей. Однако количество ЧП выросло до десятков случаев, причем все более серьезных: у кого-то сгорело авто, в котором заряжался недавно купленный смартфон, еще одно возгорание произошло на борту авиалайнера...

Конечно, причины возгорания выяснили: как оказалось, комплектующие внутри корпуса телефона были неудачно скомпонованы. Злопыхатели тут же сделали предположение, что виной всему оказалась спешка, ведь Galaxy Note 7 должен был выйти раньше очередной модели айфона. В итоге торопливость обернулась сильнейшей потерей репутации производителя и колоссальными финансовыми потерями.

Смартфон оказался небезопасен.

GOOGLE ARA: пазл не сложился

Инициированный компанией Google проект Project Ara стартовал года четыре назад. Его свежесть и новизна заключались в намерении создать модульный смартфон: на металлическом каркасе планировалось смонтировать аккумулятор, клавиатуру, дисплей и прочие компоненты устройства.

Инициаторы проекта полагали, что подобная концепция позволит пользователям самостоятельно заменять вышедшие из строя элементы, а также обновлять устаревшие. Одним словом, делать то, что подразумевается под словечком "апгрейд". Его суть хорошо понимают те, кто помнит эру компьютеров до того, как ноутбуки и планшеты почти извели со свету старые добрые ящики-десктопы. Кроме того, от этого начинания ожидался еще один богоугодный эффект — хоть немного уменьшится вал электронных отходов, захламляющих планету. И вот — в 2015 г. Google заявила, что презентация чудо-устройства откладывается. Потому как гаджет в прямом смысле слова рассыпается на куски.

Оказалось, что применение постоянных электромагнитов для удержания модулей на месте оказалось не слишком удачной идеей: при падении смартфона комплектующие разлетаются во все стороны. Вот почему представление Ara поначалу было отложено, ну а прошлой осенью оказалось, что проект Ara свернут окончательно. Взамен все PR-усилия теперь брошены на продвижение смартфона Pixel стандартного форм-фактора.

Несбывшаяся мечта. Концепция смартфона-трансформера была красивой, но нежизнеспособной.

VINCI: чересчур умные наушники

Смарт-наушники Vinci должны были стать чем-то новым для пресыщенных пользователей, и то вовсе — заменить смартфоны. Ведь они снабжены сенсорным дисплеем в одной из чаш, поддержкой 3G и еще множеством функций…

Однако публика восприняла Vinci в штыки. Дизайн наушников назвали "нелепым", а функциональность – чрезмерной. Злопыхатели язвят в соцсетях по поводу вида со стороны пользователей: "Я крут. Так мамочка говорит!"

Чудо-уши. Сенсации не вышло.

GOPRO KARMA: конфуз в воздухе

Благодаря экшен-камерам GoPro мы смогли увидеть мир глазами горнолыжника, несущегося по склону, или скалолаза, карабкающегося по вертикальному обрыву. Однако попытка GoPro отгрызть еще один кусок рынка окончилось фиаско: продажи экшен-камер упали. И это неудивительно: потребителей этой продукции немного, кто хотел — уже купил и обновлять технику не торопится. Компания решилась заняться квадрокоптерами — небольшими летательными аппаратами, которые сейчас на пике популярности.

Идея была здравая: экшен-камеры хороши для съемки от первого лица, а квадрокоптер — для панорам и взгляда с высоты. В сентябре был представлен дрон GoPro Karma, в собранном виде умещающийся в портфель. А дальше "что-то пошло не так": аппараты стали падать из-за сбоев питания. Поскольку крепящаяся на дроне камера имеет собственный аккумулятор, то удалось снять эффектные видео падения. Пришлось отзывать всех проданных горе-летунов уже через 16 дней после начала продаж.

СУЕТА ВОКРУГ РАЗЪЕМОВ

Прогресс в области бытовой техники имеет много общего с эволюцией в биологии. Удобные и упрощающие обращение с прибором функции остаются, а все, что не оправдало себя, — отмирает. Только живыми организмами управляет природа, которая особо никуда не торопится. А в технике вклиниваются человеческие амбиции и борьба за рынок. Поэтому в ходе эволюции бытовой техники из-за вмешательства человека порой случаются неприятные конфузы. Даже у вполне солидных компаний.

В прошлом году отмечены первые попытки принудительного искоренения едва ли не самых распространенных на планете разъемов — 3,5-мм "джека" для наушников (правильное название — разъем TRS) и USB. "Застрельщиком" в попытке форсировать эволюцию выступил Apple. Они выпустили MacBook с единственным разъемом USB Type-С, потом — MacBook Pro, уже с четырьмя такими портами, но без единого традиционного USB, и седьмую версию смартфона без привычного всем "джека" — только с единственной щелочкой Lightning.

Отказ от разъемов для наушников позволил бы уменьшить толщину смартфонов. Много было также сказано об унификации и перспективах на будущее. Но, в отличие от многих по-настоящему революционных инноваций компании, эта инициатива дала сбой: даже самые ярые апологеты Apple возопили от необходимости обзаводиться горой переходников к новинкам. Ведь без них не воткнешь в новые ноутбуки ни карту памяти, ни мышь, ни флешку. Даже для того, чтобы решить такую, казалось бы, простейшую задачу — подключить любимый iPhone 7 (но чтобы еще и слушать музыку!) на зарядку в свежеприобретенный MacBook Pro, — тоже придется подкупить парочку переходников! Из-за всех этих инноваций лоск весьма совершенных (это без всякой иронии) и дорогих устройств моментально потускнел. Какое тут совершенство, если для доступа к нему еще "шнурки" докупать нужно?

Ситуацией немедленно воспользовались конкуренты. Так, Google, продвигая свой смартфон Pixel, среди его преимуществ указал разъем для наушников. Согласитесь: в наше время звучит несколько архаично. А вот потенциальным пользователям идея

понравилась.