Сбой в работе Facebook: простые решения проблемы

Некоторые пользователи не могут загрузить свою страницу, у других не грузятся и другие разделы сайта

У некоторых пользователей соцсети Facebook возникли проблемы во время пользования социальной сетью. Об этом сообщает The Independent.

Так, некоторые пользователи не могут загрузить свою страницу, у других не грузятся и другие разделы сайта. Также соообщается о некоторых проблемах в работе официального мобильного приложения соцсети.

Издание отмечает, что перезагрузка страницы часто помогает. Также среди инструментов "лечения" проблемы указывается перезагрузка страницы с очисткой кэша или полная очистка кэша браузера.

Напомним, Facebook представил обновленную ленту для видео Facebook Watch в отдельной вкладке, которая облегчит пользователям доступ к видеороликам, не включенным в их новостную ленту, и их обсуждение с друзьями.

http://www.segodnya.ua/science/facebook-nastupaet-na-youtube-socset-zapustila-sobstvennyy-videoservis-1046131.html