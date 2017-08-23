Сбой в работе Facebook: простые решения проблемы

Сегодня, 17:00

Некоторые пользователи не могут загрузить свою страницу, у других не грузятся и другие разделы сайта

Фото: kelvinler
Фото: kelvinler

У некоторых пользователей соцсети Facebook возникли проблемы во время пользования социальной сетью. Об этом сообщает The Independent.

Так, некоторые пользователи не могут загрузить свою страницу, у других не грузятся и другие разделы сайта. Также соообщается о некоторых проблемах в работе официального мобильного приложения соцсети.

Издание отмечает, что перезагрузка страницы часто помогает. Также среди инструментов "лечения" проблемы указывается перезагрузка страницы с очисткой кэша или полная очистка кэша браузера.

Напомним, Facebook представил обновленную ленту для видео Facebook Watch в отдельной вкладке, которая облегчит пользователям доступ к видеороликам, не включенным в их новостную ленту, и их обсуждение с друзьями.
http://www.segodnya.ua/science/facebook-nastupaet-na-youtube-socset-zapustila-sobstvennyy-videoservis-1046131.html
facebook, соцсети, сбой, перезагрузка, The Independent

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