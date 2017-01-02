Со времен каменного века: археологи нашли скелет девочки возрастом 4500 лет

Девочка погибла в 16 лет от воспаления легких, вызванного туберкулезом, за полгода до этого родив ребенка

В одном из регионов Германии археологи исследовали скелет девочки-подростка времен каменного века, сообщает Daily Mail.

По данным издания, скелет девочки был обнаружен еще в прошлом году. По оценкам экспертов, его возраст составляет 4500 лет.

Исследователи выяснили, что девочка погибла в 16 лет от воспаления легких, вызванного туберкулезом, за полгода до этого родив ребенка. Вместе с тем, анализ ее останков показал, что она страдала от сильной нехватки витамина С, а ее десны были поражены цингой.

Ученые выяснили, что ее рост составлял 160 см.

Девочка была похоронена в могиле без кургана или надгробного камня. Выводы о недавних родах были сделаны на основе характерных травм тазовых костей. Возраст удалось определить по состоянию зубов и костей – девочка явно переживала скачок роста. Кроме того, ей пришлось столкнуться с голодом – видимо, из-за небогатого урожая.