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Со времен каменного века: археологи нашли скелет девочки возрастом 4500 лет http://www.segodnya.ua/img/article/7847/32_main.1483103720.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/32_tn.1483103720.jpg Наука и Технологии Девочка погибла в 16 лет от воспаления легких, вызванного туберкулезом, за полгода до этого родив ребенка

Со времен каменного века: археологи нашли скелет девочки возрастом 4500 лет

Сегодня, 04:01

Девочка погибла в 16 лет от воспаления легких, вызванного туберкулезом, за полгода до этого родив ребенка

По оценкам экспертов возраст девочки составляет 4500 лет. Фото: AFP
По оценкам экспертов возраст девочки составляет 4500 лет. Фото: AFP

В одном из регионов Германии археологи исследовали скелет девочки-подростка времен каменного века, сообщает Daily Mail.

По данным издания, скелет девочки был обнаружен еще в прошлом году. По оценкам экспертов, его возраст составляет 4500 лет.

Исследователи выяснили, что девочка погибла в 16 лет от воспаления легких, вызванного туберкулезом, за полгода до этого родив ребенка. Вместе с тем, анализ ее останков показал, что она страдала от сильной нехватки витамина С, а ее десны были поражены цингой.

Ученые выяснили, что ее рост составлял 160 см.

Девочка была похоронена в могиле без кургана или надгробного камня. Выводы о недавних родах были сделаны на основе характерных травм тазовых костей. Возраст удалось определить по состоянию зубов и костей – девочка явно переживала скачок роста. Кроме того, ей пришлось столкнуться с голодом – видимо, из-за небогатого урожая.
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Источник:

gazeta.ru

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