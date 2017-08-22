Солнечное затмение: появились первые фото и видео

Природное явление охватило континентальную часть США от западного до восточного побережья

В сети появились первые фото и видео уникального лунного затмения, которое наблюдается практически на всей территории Северной Америки и большой части Южной.

Природное явление охватило континентальную часть США от западного до восточного побережья, за что его и окрестили "Великим солнечным затмением". Полоса затмения соединит восточное и западное побережья страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.

Солнце полностью закрывалось на две с лишним минуты. Затмение стало самым долгим в истории.