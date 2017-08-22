Солнечное затмение: появились первые фото и видео

Вчера, 21:52

Природное явление охватило континентальную часть США от западного до восточного побережья


Фото: Flickr, EPA

Фото: Flickr, EPA

Фото: Flickr, EPA

Фото: Flickr, EPA

Фото: Flickr, EPA

Фото: Flickr, EPA

 


В сети появились первые фото и видео уникального лунного затмения, которое наблюдается практически на всей территории Северной Америки и большой части Южной.

Природное явление охватило континентальную часть США от западного до восточного побережья, за что его и окрестили "Великим солнечным затмением". Полоса затмения соединит восточное и западное побережья страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.

Солнце полностью закрывалось на две с лишним минуты. Затмение стало самым долгим в истории.
фото, видео, США, сети, солнечное затмение, природное явление

Вы сейчас просматриваете новость "Солнечное затмение: появились первые фото и видео". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: pixabay.com

Весь мир находится в ожидании уникального солнечного затмения

Вчера, 18:01

Оно продлится полтора часа, в Украине его можно будет наблюдать в половине десятого вечера

Наука и Технологии

Жители Земли наблюдали за лунным затмением

8 Августа, 03:04

В Украине на востоке и юге затмение было достаточно хорошо видно, а вот в Киеве, центре и на западе - практически не наблюдалось из-за высокой облачности и дождя

Люди

Тень от Земли закроет Луну на четверть. Фото: AFP

Лунное затмение 7 августа: что увидят земляне

7 Августа, 10:13

Будет заметно, что лунный диск поменяет свой цвет и станет бордово-красным

Наука и Технологии

Полное солнечное затмение даст НАСА возможность исследовать атмосферу Солнца. Фото: mirkosmosa.ru

Бомбардировщики США устроят гонку за Луной

7 Августа, 04:59

Тень от Луны мчится со скоростью около четырех тысяч километров в час

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования