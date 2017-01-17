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Создан пассажирский дрон для эвакуации из зон бедствий (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/78_main.1484585517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/78_tn.1484585517.jpg Наука и Технологии Аппарат сможет летать со скоростью 185 км/ч и предназначен для эвакуации людей из зоны бедствий или транспортировки раненых военных

Создан пассажирский дрон для эвакуации из зон бедствий (видео)

Сегодня, 12:03

Аппарат сможет летать со скоростью 185 км/ч и предназначен для эвакуации людей из зоны бедствий или транспортировки раненых военных


Израильская компания Urban Aeronautics разработала беспилотный пассажирский летательный аппарат, который способен эвакуировать людей из зон бедствий и территории военных действий.

Беспилотник весом 1,5 тонны сможет перевозить грузы до 500 кг. Летающий "автомобиль" Cormorant внешне похож на вертолет, но оборудован внутренними винтами. Такое строение делает БПЛА безопасным – дрон сможет пролетать под линиями электропередач, не рискуя задеть их лопастями.

Согласно данным компании, аппарат сможет летать со скоростью 185 км/ч и предназначен для эвакуации гражданского населения из зоны бедствий или транспортировки раненых военных.

В автоматическом режиме беспилотник может проводить обеззараживание территорий, которые подверглись воздействию химического оружия.
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