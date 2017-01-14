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Создана самая большая карта звездного неба http://www.segodnya.ua/img/article/7882/58_main.1484409431.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/58_tn.1484409431.jpg Наука и Технологии Основной целью этой работы ученых является обнаружение новых объектов, которые движутся в сторону Земли 

Создана самая большая карта звездного неба

Сегодня, 17:55

Основной целью этой работы ученых является обнаружение новых объектов, которые движутся в сторону Земли 

Фото: Danny Farrow, Pan-STARRS1 Science Consortium/Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics
Фото: Danny Farrow, Pan-STARRS1 Science Consortium/Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics

Международная группа ученых создала самую большую карту видимой части Вселенной. На нее нанесено три миллиарда космических объектов, снятых в течение четырех лет.

В основу новой карты легло около 500 тысяч фотографий, полученных за четыре года съемки. На ней изображено три миллиарда планет, звезд и галактик. Карта весит два петабайта.

Как поясняют ее авторы, это сопоставимо с объемом сотни энциклопедий Wikipedia или миллиарда селфи-снимков.

Карта в первой редакции содержит информацию о местонахождении, яркости и цвете объекта в небе в разные моменты времени.

На следующем этапе она будет включать в себя каталогизированные снимки отдельных участков неба.

Основной целью этой работы является обнаружение новых объектов, которые движутся в сторону Земли и представляют потенциальную угрозу.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили самую яркую звезду во Вселенной.
ученые, карта, вселенная, небо, снимки

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Источник:

nat-geo.ru

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