Создана самая большая карта звездного неба
Основной целью этой работы ученых является обнаружение новых объектов, которые движутся в сторону Земли
Международная группа ученых создала самую большую карту видимой части Вселенной. На нее нанесено три миллиарда космических объектов, снятых в течение четырех лет.
В основу новой карты легло около 500 тысяч фотографий, полученных за четыре года съемки. На ней изображено три миллиарда планет, звезд и галактик. Карта весит два петабайта.
Как поясняют ее авторы, это сопоставимо с объемом сотни энциклопедий Wikipedia или миллиарда селфи-снимков.
Карта в первой редакции содержит информацию о местонахождении, яркости и цвете объекта в небе в разные моменты времени.
На следующем этапе она будет включать в себя каталогизированные снимки отдельных участков неба.
Основной целью этой работы является обнаружение новых объектов, которые движутся в сторону Земли и представляют потенциальную угрозу.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили самую яркую звезду во Вселенной.
Вы сейчас просматриваете новость "Создана самая большая карта звездного неба". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии