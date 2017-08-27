SpaceX обошла Россию по числу космических запусков

Компания SpaceX совершила 24 августа двенадцатый успешный запуск полезной нагрузки на орбиту Земли за 2017 год. Таким образом она является мировым лидером по количеству запусков в этом году. До этого момента она делила лидерство с корпорацией "Роскосмос", которая произвела 11 успешных запусков. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на издание Ars Technica.

SpaceX делает упор на снижение стоимости запусков космических аппаратов, в том числе за счет многоразового использования частей ракет и грузовых модулей. Так, в 2015 году компания впервые посадила первую ступень ракеты, которая вывела груз на орбиту. Помимо этого компания в рамках одного запуска уже успешно запустила и посадила летавшую в космос первую ступень, а также приземлила головной обтекатель ракеты. За счет этого, а также других работ по оптимизации, SpaceX рассчитывает значительно снизить стоимость и нарастить свою долю на рынке запусков.

24 августа SpaceX запустила со стартовой площадки SLC-4E на базе Ванденберг ракету-носитель Falcon 9 с тайваньским спутником FORMOSAT-5. Ракета успешно вывела спутник на расчетную орбиту, а первая ступень села на плавучую платформу "Just Read the Instructions" в Тихом Океане. Таким образом, SpaceX в пятнадцатый раз успешно посадила первую ступень.

Поскольку это стал двенадцатый запуск с начала года, SpaceX обогнала Россию по этому показателю. Последний запуск "Роскосмоса" состоялся 17 августа, тогда ракета-носитель "Протон-М" вывела на орбиту для Минобороны России спутник "Космос-2520".

С 2013 по 2016 год SpaceX совершала в среднем по шесть успешных запусков в год, но в 2017 году значительно увеличила темпы. Отчасти это связано с аварией, произошедшей в сентябре прошлого года. Тогда ракета Falcon 9 взорвалась во время тестового прожига на стартовой площадке. Последующее расследование установило, что причиной взрыва стала серьезная утечка гелия в криогенной системе. Из-за этого компания отложила все запуски, и перенесла их на 2017 год.