SpaceX показала панорамное видео поездки внутри тоннеля Hyperloop (видео)

Hyperloop будет представлять собой систему труб, по которым будут перемещаться капсулы с пассажирами

Компания SpaceX показала видео, которое иллюстрирует путешествие внутри туннеля вакуумного поезда Hyperloop. Об этом сообщает ЗН.

Ролик был снят во время соревнования Hyperloop Pod Competition, во время которого компания установила камеру на одну из тележек, которые двигались по тестовой области.

В конкурсе приняли участие 26 команд, каждая из которых представила свои проекты капсул для поезда. Капсулы финалистов соревнования смогли развить скорость до 90 километров в час.

Напомним, проект вакуумного поезда был предложен Илоном Маском. Hyperloop будет представлять собой систему труб, по которым будут перемещаться капсулы с пассажирами. Предполагается, что капсулы внутри нее будут достигать скорости 1130 километров в час.