SpaceX показала панорамное видео поездки внутри тоннеля Hyperloop (видео)

Сегодня, 05:27

Hyperloop будет представлять собой систему труб, по которым будут перемещаться капсулы с пассажирами


Компания SpaceX показала видео, которое иллюстрирует путешествие внутри туннеля вакуумного поезда Hyperloop. Об этом сообщает ЗН.

Ролик был снят во время соревнования Hyperloop Pod Competition, во время которого компания установила камеру на одну из тележек, которые двигались по тестовой области.

В конкурсе приняли участие 26 команд, каждая из которых представила свои проекты капсул для поезда. Капсулы финалистов соревнования смогли развить скорость до 90 километров в час.

Напомним, проект вакуумного поезда был предложен Илоном Маском. Hyperloop будет представлять собой систему труб, по которым будут перемещаться капсулы с пассажирами. Предполагается, что капсулы внутри нее будут достигать скорости 1130 километров в час.
видео, поезда, путешествие, соревнования, скорость, проект, илон маск, SpaceX

Вы сейчас просматриваете новость "SpaceX показала панорамное видео поездки внутри тоннеля Hyperloop (видео)". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Falcon 9 на стартовом столе. Фото: SpaceX

Falcon 9 успешно вывела на орбиту десять спутников нового поколения

15 Января, 06:10

Сообщается, что все аппараты спутниковой связи находятся в рабочем состоянии

Наука и Технологии

Falcon-9. Фото из открытых источников

SpaceX сообщила об успешном запуске Falcon-9

14 Января, 22:10

Это первый запуск Falcon-9 после аварии 1 сентября 2016 года, когда ракета частной американской компании SpaceX взорвалась на стартовом комплексе

Мир

Посадка Falcon 9 на плавучую платформу. Фото: кадр из видео

Стала известна сумма потерь SpaceX Илона Маска от первой аварии Falcon 9

14 Января, 01:55

Взрыв ракеты с грузовым кораблем Dragon, который должен был доставить на МКС около 2 тонн грузов, стоил компании сотни миллионов долларов

Наука и Технологии

Космические итоги ушедшего 2016 года: самые громкие внеземные события

11 Января, 05:13

В освоении космоса 2016-й стал весьма противоречивым: потрясающие успехи и достижения чередовались с досадными промахами и откровенными неудачами

Наука и Технологии

Falcon 9. Фото: facebook.com/SpaceX

SpaceX возобновляет полеты Falcon 9 после взрыва ракеты

4 Января, 00:03

Для того чтобы избежать повторных аварий, инженеры решили изменить конфигурацию баков и увеличить температуру гелия в них

Наука и Технологии

Вдохновляющее видео с реакцией команды Илона Маска на успешную посадку ракеты

22 Декабря 2016, 06:46

Запуск стал первым в истории успешным случаем посадки ступени орбитальной ракеты на землю

Наука и Технологии

electrek.co

Илон Маск хочет бурить тоннели

20 Декабря 2016, 23:37

Ранее глава "Теслы" публично высказывался о пользе идеи тоннелей вообще и подземных дорог в частности

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп взял к себе в советники директоров Uber, Tesla и PepsiCo

14 Декабря 2016, 23:57

Ранее новоизбранный президент США уже назначил себе 16 советников

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования