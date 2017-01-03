SpaceX возобновляет полеты Falcon 9 после взрыва ракеты

Компания SpaceX сообщила о результатах расследования сентябрьского взрыва ракеты Falcon 9 и возобновлении полетов. Первый старт состоится 8 января, в это воскресенье. На борту ракеты будет находиться десять спутников связи Iridium NEXT. Об этом сообщает пресс-релиз компании, пишет nplus1.ru.



1 сентября 2016 года на стартовой площадке мыса Канаверал во время огневых испытаний произошел взрыв ракеты-носителя Falcon 9. Это приостановило коммерческие запуски компании и отложило первый пуск ракеты Falcon Heavy на 2017 год. Расследование причин инцидента заняло четыре месяца. Основной причиной аварии оказалось разрушение бака с холодным гелием, необходимым для поддержания давления в системах двигателей второй ступени.



Инженеры проанализировали изменения более 3 тысяч параметров ракеты и обнаружили, что между первыми аномалиями в работе двигателей и потерей ракеты прошло всего 93 миллисекунды. Причиной разрушения гелиевого бака стало намораживание кислорода в карбоновую "обертку" гелиевого бака. Исследование показало, что алюминиевая внутренняя оболочка бака была волнистой, что привело к образованию полостей между ней и карбоном, куда и попадал кислород. Трение или разрыв нитей углеродного волокна в карбоне могли запустить возгорание и разрушение оболочки бака. Кроме того, ученые отмечают, что в таких условиях было возможно образование твердого кислорода, что могло увеличить вероятность возгорания и усугубить комплекс причин аварии.



Для того чтобы избежать повторные аварий, инженеры решили изменить конфигурацию баков и увеличить температуру гелия в них. Следующий цикл изменений должен будет предотвратить возникновение волнистости на алюминиевой поверхности баков.



Первый после аварии старт Falcon 9 назначен на 8 января 2017 года. Ракета выведет на орбиту десять спутников Iridium NEXT, обеспечивающих спутниковую связь. Всего компания выведет 70 спутников, еще два будут запущены с помощью ракеты-носителя "Днепр".



Сентябрьская авария стала второй в истории SpaceX. Первая произошла в июне 2015 года — ракета-носитель с космическим грузовиком Dragon взорвалась на 139 секунде полета. Тогда причиной аварии стала сломавшаяся распорка, удерживавшая баки с гелием, которая повредила бак с кислородом, что и привело к взрыву ракеты.



SpaceX разрабатывает концепцию ракета-носителей с многоразовыми возвращаемыми первыми ступенями. В 2016 году пять полетов Falcon 9 завершились удачной посадкой первой ступени, четыре из которых были совершены на плавучую платформу, еще три ступени вернуть не удалось.