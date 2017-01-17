ТОП-10 самых невероятных муравьев на Земле: детоубийцы, невидимки, мафиози и каратели (фото)

В колонии муравьев C. Obscurior может быть только один самец. Если к муравейнику приближается конкурент, правящий мужчина выпускает из ануса химическое соединение, на запах которого сбегаются муравьи-рабочие, чтобы убить незваного гостя. Также альфа-самец следит, чтобы муравьи-няньки уничтожали новорожденных особей мужского пола. Это легко проделать с младенцем-однодневкой. Но на второй день жизни панцирь насекомого укрепляется и соперники вступают в жестокую схватку, вырабатывая "убийственный" аромат и провоцируя муравьев-рабочих на драку. В 14% случаев побеждает молодой самец, в 43% – рабочие в пылу схватки ликвидируют обоих "боссов", а их трупы скармливают личинкам.

9. Crematogaster Striatula: муравьи-отравители

Африканский муравей C. Striatula — спец по охоте на термитов. При виде добычи хищник поворачивается к ней брюшком и распыляет ядовитое вещество. В считанные минуты термит падает на спину, дергая в воздухе лапками — пока не умрет. Также C. Striatula используют ядовитый спрей для защиты от других муравьев, которым, в отличие от термитов, хватает ума убежать.

8. Temnothorax Pilagens: муравьи-невидимки

У крошечных T. Pilagens, или муравьев-грабителей, нет своих рабочих, поэтому они крадут личинки еще более мелких сородичей, чья колония помещается в одном желуде. Похитителям удается проникнуть внутрь через единственный вход незамеченными. Ученые полагают, что T. Pilagens пользуются химической маскировкой, которая делает их практически невидимыми для врагов.

7. Solenopsis Fugax: муравьи-детоубийцы

S. Fugax тоже ворует чужие личинки, но не для порабощения, а для съедения. Детоубийцы прорывают тоннель в "ясельную" камеру, распрыскивают феромоны с отвратительным запахом, обращая в бегство других муравьев, и затем скрываются вместе с приплодом, который поглощают живьем.

6. Cephalotes Specularis: муравьи-шпионы

C. Specularis или зеркальные муравьи-черепашки шпионят за воинственными муравьями Crematogaster Аmpla, чтобы обнаружить источники еды. А затем начинают двигаться и вести себя, как конкуренты, таким образом получая возможность воровать пищу прямо под носом у грозного врага. Это единственный известный науке пример визуальной мимикрии у муравьев.

5. Formicoxenus Nitidulus: муравьи-недотроги

F. Nitidulus или блестящие муравьи-гости могут паразитировать в колониях 11 видов муравьев. Непрошенные посетители не работают, не ищут пищу, не защищают муравейник, а только нахлебничают. Причем безнаказанно. Поймав халявщика, муравьи-охранники тут же его отпускают из-за непреодолимого отвращения. Действительно, мерзкие чувства вызывает существо, у которого лапы растут прямо из глаз.

4. Dinoponera Quadriceps: муравьи-каратели

D. Quadriceps (муравьи-динозавры) достигают 2,5 см в длину, а вместо единственной репродуктивной матки у гигантов есть альфа-самка, которую окружают 5 бета-самок. Каждая из них в случае необходимости готова занять место "королевы-матери". Бывает, что одна из "фрейлин" устает ждать своего часа и самовольно откладывает яйца. В таком случае альфа-самка выпускает химикалии, приказывая муравьям-рабочим схватить преступницу и пришпилить ее к земле на срок до 4 дней. Отбыв наказание, "бета" теряет свой статус и становится рабочим низшего ранга. Если, конечно, не умирает от голода за время заточения.

3. Pachycondyla Chinensis: муравьи-иглы

Азиатские муравьи-иглы постепенно вытесняют своих аргентинских собратьев с родных земель. Ученые до сих пор ломают голову над тем, как пришельцам удается победить воинственных аборигенов. По одной из версий, все дело в холодоустойчивости "иголок". Это означает, что у них остается гораздо больше времени для активного спаривания, размножения и поедания кузенов-конкурентов.

2. Pheidole: муравьи-суперсолдаты

Муравьи вида Pheidole или большеголовые муравьи делятся на три касты: мелких рабочих, крупных солдат и огромных суперсолдат. Размер головы у последних в три раза больше, чем у обычных "рядовых".

1. Nylanderia Fulva: муравьи-сумасшедшие

N. Fulva, они же — бешеные муравьи Рэсберри, уничтожают ненавистных огненных муравьев на юге США. Яд огненных муравьев в три раза токсичнее инсектицида ДДТ. Большинству насекомых нечего противопоставить этой отраве. Но "бешеным" закон не писан: во время химической атаки они покрываются своим собственным ядом, нейтрализуя чужой токсин.