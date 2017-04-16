ТОП-10 зданий, построенных в рекордные сроки

Шедевры архитектуры создавались десятилетиями и даже веками. Так строительство Собора Святого Вита в Праге длилось в общей сложности 585 лет, Собор Парижской Богоматери возводили 182 года, замок Нойшванштайн в Баварии, который, по легенде, вдохновил Петра Чайковского на написание "Лебединого озера", складывали по кирпичику 24 года.

Сегодня даже самые большие и помпезные здания вырастают буквально в мгновение ока. В редких случаях процесс затягивается на несколько лет. Да и то в основном не из-за архитектурных сложностей, а по причине проблем с финансированием. Технологии строительства совершили огромный скачок вперед, а скорость, с которой возникают новые дома, потрясает воображение, – пишет "Популярная Механика".

Всего за 19 дней в китайском городе Чанша появился 57-этажный "Небесный минигород". 1200 рабочих строили высотку со средней скоростью 3 этажа в день. В доме помещаются 800 квартир и рабочие помещения на 4000 человек. Его общая площадь — 186 тысяч квадратных метров.

Дом Heijmans ONE, популярный в Нидерландах, представляет собой сборную конструкцию из прочных деревянных рам и панелей солнечных батарей. Построить жилище с кухней, ванной, спальней и гостиной можно за один день.

3−4 декабря 2012 года индийские архитекторы и инженеры умудрились построить 10-этажный дом всего за 48 часов, установив новый мировой рекорд. Общая площадь здания INSTACON, расположенного в Мохали, — 25 000 квадратных метров. В процессе участвовали сотни рабочих, 200 человек технического персонала и 24 инженера.

Строительство экодома, разработанного австралийской фирмой ArchiBlox, занимает 12 недель. Хозяин получает жилище площадью 53 квадратных метра с гостиной, спальней, ванной, кухней, обеденной зоной, прачечной и лоджией. Дом напичкан зелеными технологиями, начиная фотоэлектрическими панелями на крыше и заканчивая системой сбора и очистки дождевой воды.

30-этажный отель в китайском Чанше сдали под ключ за 15 дней. Скорость в два этажа за день достигалась за счет того, что панели, которые крепились к несущей основе, уже заранее были оборудованы электрической проводкой, трубами, вентиляцией. Дом состоит из фабричных заготовок на 93%.

Homeshell — 3-этажный дом, который, наподобие Heijmans ONE, можно построить всего за день. Но важна даже не скорость, а то, что подобные дома минимизируют расход энергии. В случае с Homeshell речь идет о сокращении коммунальных платежей на 90%.

Еще одно китайское чудо родом из города Чанша — 15-этажный отель Ark Hotel, появившийся всего за 48 часов. В нем, как и в случае с 30-этажной гостиницей, использовались предварительно изготовленные на фабрике модули, оснащенные всеми коммуникациями. Строителям оставалось лишь собрать все вместе, как пазл.

Китайская компания Winsun использовала гигантские 3D-принтеры, чтобы менее чем за сутки построить 10 небольших домов преимущественно из вторичных материалов. Стоимость одного дома — менее $5000.

8-угольный дом Dom’Up, сконструированный в Нидерландах, покоится на подвесной платформе, которая в свою очередь подвешена к деревьям. Каркас жилища на 16 квадратных метров сделан из оцинкованной стали, а его пол выстелен натуральным деревом. Собрать такое "гнездо" можно менее, чем за два дня.

В декабре 2002 года некоммерческая организация "Среда обитания для человечества" установила рекорд самого быстрого строительства дома: всего за три часа, 26 минут и 34 секунды волонтеры возвели дом с тремя спальнями в Монтевалло (штат Алабама, США). Чтобы сотворить чудо, потребовались месяцы тщательного планирования. Но конечный продукт был не просто оболочкой дома: за указанное время волонтеры успели провести сантехнические коммуникации и электропроводку.