Ученые доказали гибель и возрождение древних майя

Цивилизация майя два раза находилась на грани исчезновения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает Аризонский университет.

Согласно данным археологов, кризис древней цивилизации наступал во втором и девятом веках нашей эры. Природа и существование первого перелома, случившегося в доклассический период истории майя, ранее были во многом не поняты учеными.

Теперь археологам удалось разработать уточненную модель, описывающую хронологию древней цивилизации. В ее основе, по мнению ученых, лежат волны коллапса, появление которых обусловлено политической нестабильностью и войнами.

К таким выводам ученые пришли, проведя высокоточный радиоуглеродный анализ артефактов, обнаруженных в одном из древних поселений, находящемся на территории современной Гватемалы.

Древняя мезоамериканская цивилизация майя существовала на территории современных Мексики, Гватемалы и Гондураса в течение около 3,5 тысяч лет вплоть до начала колониального периода. Примерно в конце XVII века ее последний независимый город перешел в подчинение испанцев.