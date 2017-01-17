Ученые и инженеры разработали 5-километровый небоскреб, поглощающий смог (видео)

Авторы проекта работают над тем, чтобы здания будущего были экологически полезными

Компания Arconic разработала проект небоскреба, высотой 4,8 км, который будет способен поглощать смог. Об этом со ссылкой на Science Alert сообщает Лига.Новости.

Небоскреб будет построен из материалов, которые находятся в разработке или уже выведены на рынок. При этом, согласно проекту, балконы здания будут выдвижными.

Инженеры Arconic работают над проектами будущего, которые станут востребованы через несколько десятилетий. Небоскреб является лишь частью их масштабного проекта.

"Функциональное покрытие обеспечивает эстетику, обеспечивает преимущества технического обслуживания, а также обеспечивает выгоду для окружающей среды за счет уменьшения содержания загрязняющих веществ", – сообщил ведущий ученый компании Шерри Макклири.

Материал EcoClean работает с помощью света и пара, которые смешиваются с химическими веществами в покрытии с образованием так называемых свободных радикалов. Именно они вытягивают из воздуха вредные частицы, которые потом легко смываются даже дождем.