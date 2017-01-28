Ученые изобрели ветрогенератор-колибри (видео)

В Тунисе изобрели новый тип ветряной электростанции: конструкцию отличают небольшие размеры, а также количество и необычный принцип движения лопастей

Инновационный ветрогенератор создан инженерами компании Tyer Wind. В основе идеи лежит наблюдение за полетом колибри. Эти крохотные птицы способность развивать скорость до 80 км/ч при взмахе крыльев до сотни раз в секунду. Предположив, что механизмы, работающие по аналогичному принципу, будут эффективны, специалисты сконструировали новый тип лопастей для ветряков, – передает National Geographic.

Длина каждого из двух "крыльев" составляет 1,6 метра, их общий размах — около 3,6 метра, общая мощность одного ветрогенератора — 1 кВт. Лопасти изготовлены из углеродного волокна; их уникальная траектория движения позволяет заметно сократить используемое пространство. В свою очередь, компактные размеры конструкции дают возможность использовать ее даже на маленьких участках — например, во дворах жилых домов. Кроме того, электростанция Tyer Wind производит меньше шума.

В настоящее время заканчивается тестирование ветрогенераторов нового типа; компания Tyer Wind ожидает одобрения на официальном уровне, чтобы выйти на мировые рынки.

А пока ветрогенераторы-колибри ожидают своей участи, в Нидерландах все (!) поезда уже почти месяц работают исключительно на энергии ветра.