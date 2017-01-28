Ученые изобрели ветрогенератор-колибри (видео)

Сегодня, 06:14

В Тунисе изобрели новый тип ветряной электростанции: конструкцию отличают небольшие размеры, а также количество и необычный принцип движения лопастей


Инновационный ветрогенератор создан инженерами компании Tyer Wind. В основе идеи лежит наблюдение за полетом колибри. Эти крохотные птицы способность развивать скорость до 80 км/ч при взмахе крыльев до сотни раз в секунду. Предположив, что механизмы, работающие по аналогичному принципу, будут эффективны, специалисты сконструировали новый тип лопастей для ветряков, – передает National Geographic.

Длина каждого из двух "крыльев" составляет 1,6 метра, их общий размах — около 3,6 метра, общая мощность одного ветрогенератора — 1 кВт. Лопасти изготовлены из углеродного волокна; их уникальная траектория движения позволяет заметно сократить используемое пространство. В свою очередь, компактные размеры конструкции дают возможность использовать ее даже на маленьких участках — например, во дворах жилых домов. Кроме того, электростанция Tyer Wind производит меньше шума.

В настоящее время заканчивается тестирование ветрогенераторов нового типа; компания Tyer Wind ожидает одобрения на официальном уровне, чтобы выйти на мировые рынки.

А пока ветрогенераторы-колибри ожидают своей участи, в Нидерландах все (!) поезда уже почти месяц работают исключительно на энергии ветра.
Тунис, тестирование, ученые, ветрогенератор, мощность, колибри

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые изобрели ветрогенератор-колибри (видео)". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Нидерланды стали первой страной в мире, где все поезда перешли на ветровую энергию. Фото: LiveJournal

Все поезда в Нидерландах перешли на питание от ветряных электростанций – СМИ

10 Января, 21:49

Один ветрогенератор, работающий в течение часа, может снабдить один поезд энергией на 200 км пути

Одесса

В Одессе появилось "дерево", вырабатывающее электричество

14 Ноября 2016, 23:31

В отличие от обычных ветряных электростанций дерево вырабатывает энергию даже при слабом ветре

Наука и Технологии

Видеошок: как перевозят 52-метровые лопасти ветрогенераторов

2 Сентября 2016, 04:40

Каждая лопасть весит 12 тонн, а для ее перевозки используют китайские грузовики C&C U480 длиной 6,9 метра и массой 9,7 тонны

Мир

Видеохит: в индийском городке эффектно сгорел ветрогенератор

6 Августа 2016, 11:33

Очевидцы сняли на видео возгорание 

Невероятное

Эффектный пожар на ветрогенераторе

5 Августа 2016, 03:46

Две ветряных турбины в Индии вспыхнули огнем, устроив весьма неординарное зрелище

Невероятное

Гигантский индуистский храмовый комплекс Ангкор-ват в Камбодже был построен в XII веке всего за 35 лет и до сих пор остается одним из крупнейших культовых сооружений человечества

ТОП-5 сооружений древности, опередивших свое время

Вчера, 05:38

Столетия и тысячелетия назад люди ничего не знали о кранах и экскаваторах, отбойниках и компьютерных расчетах, но это не мешало им возводить грандиозные сооружения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования