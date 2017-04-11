Ученые НАСА: 19 апреля к Земле приблизится крупный астероид

Специалисты НАСА заявили о том, что к Земле летит крупный астероид. На минимальном расстоянии от нашей планеты он окажется 19 апреля. По словам исследователей, такие крупные астероиды пролетают в непосредственной близости от Земли не чаще одного раза в сто лет.

Астрономы уже смогли вычисли размеры этого объекта, скорость полета и его траекторию. Сообщается, что 19 апреля астероид, диаметр которого превышает один километр, пролетит в непосредственной близости от Земли. Расстояние до нашей планеты составит около 1,8 миллионов километров. Это небесное тело было обнаружено астрономами около трех лет назад, и его уже достаточно изучили, однако ученым ничего неизвестно о его физических свойствах. 19 апреля за полетом небесного тела можно будет понаблюдать при помощи мощного телескопа.

По словам сотрудников НАСА, он не представляет угрозу для Земли, поскольку летит по заданной траектории и не должен ее менять.

