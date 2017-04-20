Ученые НАСА открыли двойника Земли

Сегодня, 12:08

Ученые говорят, скорее всего, там тоже есть вода и может быть жизнь


Ученые НАСА открыли еще одного двойника нашей планеты. Так называемая "Супер Земля" на треть больше и на столько же тяжелее. Ученые говорят, скорее всего, там тоже есть вода, и может быть жизнь. Правда, расположена "Супер Земля" в 39 световых лет от нас. Чтобы добраться туда понадобится 600 000 лет непрерывного полета.
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