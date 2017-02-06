Ученые нашли экономный способ путешествие к альфе Центавра (видео)

Сегодня, 15:45

Для полета потребуется гигантский световой парус, который бы разогнал микрозонд массой около 10 граммов до 20% от скорости света


Немецкие ученые Майкл Хиппке и Рене Хеллер предложили экономный способ путешествия к альфе Центавра, дорога к которой займет примерно 140-150 лет.

Видеоролик, который показывает полет до звезды, опубликовал на YouTube второй автор.

По расчетам специалистов, для полета потребуется гигантский световой парус, который бы разогнал микрозонд массой около 10 граммов до 20% от скорости света.

При этом по мере приближения к альфе Центавра зонд должен развернуть паруса в сторону этой звезды и таким образом затормозить вблизи нее.
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Источник:

Lenta.ru

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