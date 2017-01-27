Ученые нашли одну из главных причин вымирания гигантских животных

Сегодня, 00:23

К своим выводам ученые пришли, проведя сравнение рациона травоядных, обитавших на территории современной Австралии 350-570 тысяч лет назад

Thylacoleo carnifex, сумчатый лев Иллюстрация: Peter Schouten
Thylacoleo carnifex, сумчатый лев Иллюстрация: Peter Schouten

Американские и австралийские ученые нашли одну из главных причин вымирания гигантских животных, обитавших во время последнего ледникового периода на Сахуле — суперматерике, объединявшем современные Австралию, Тасманию и Новую Гвинею. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Paleobiology, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Причиной гибели этих млекопитающих ученые назвали обеднение их кормовой базы. "Мы нашли доказательства того, что, поскольку климат становился более сухим, диета животных резко изменилась", — сказала соавтор исследования Лариса ДеСантис.

К своим выводам ученые пришли, проведя сравнение рациона травоядных, обитавших на территории современной Австралии 350-570 тысяч лет назад, когда крупные организмы были широко распространены, и 30-40 тысяч лет назад, когда они вымерли. Содержащиеся в зубах зверей изотопы кислорода и углерода позволили специалистам оценить пищевой рацион организмов, а также температуру и влажность окружающей среды в момент формирования костного образования.

"К примеру, изучая современных кенгуру, мы знаем, что соотношение изотопов кислорода в их зубах хорошо коррелирует с относительной влажностью воздуха и количеством осадков в среде", — пояснила ДеСантис использованные в исследовании методы.

Работа ученых косвенно опровергает гипотезу, согласно которой крупных представителей фауны Сахула истребили появившиеся на суперматерике люди. Специалисты полагают, что если изменение климата являлось главным фактором гибели древних организмов, то человеку необходимо больше внимания уделять тому, как глобальное потепление влияет на современных животных.
потепление, климат, ученые, исследование, доказательства, специалисты, исследования, глобальное потепление, сравнение

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые нашли одну из главных причин вымирания гигантских животных". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Трещина образовалась из-за глобального потепления. Фото: AFP

В Антарктиде появилась гигантская трещина из-за глобального потепления

18 Января, 11:13

Ее распространение привело к тому, что национальную станцию Halley VI пришлось временно закрыть

Наука и Технологии

Исследователи смогли обнаружить связь между погодными циклами, которые нагревают океан и пиковое увеличение уровня домоевой кислоты. Фото из открытых источников

Чем грозит глобальное потепление: ученые нашли в воде смертоносный токсин

11 Января, 05:38

Новое исследование позволяет предсказать появление ядовитых агентов в улове рыболовных судов и позволяет уменьшить угрозу для жизни людей

Мир

Ледник Ларсена может разрушиться уже в этом году. Фото: AFP

От антарктических льдов вскоре отколется один из самых крупных в истории айсбергов - ученые

6 Января, 13:18

Вскоре от льдов Антарктиды отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории

Наука и Технологии

Ученые нашли ошибку в исследованиях по глобальному потеплению. Фото: Pixabay

Глобальное потепление не замедлилось - ученые

5 Января, 10:19

Специалисты усомнились в оптимистичной теории своих коллег насчет изменения климата

Украина

Евгений Левченко со своей девушкой. Фото Instagram

Левченко взобрался на ледник и заявил: "Береги природу, мать твою"

23 Декабря 2016, 18:24

Экс-футболист сборной Украины открывает для себя Исландию

Наука и Технологии

Индийский океан может стать безжизненным местом. Фото: sitewater.ru

В Индийском океане нашли мертвую зону

6 Декабря 2016, 02:42

Площадь обнаруженной учеными мертвой зоны составляет 60 тысяч квадратных километров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования