Ученые нашли в родословной динозавров огромного крокодила

Ученые обнаружили в эволюции динозавров недостающее звено – 10-футового крокодила. По их оценкам это существо – Teleocrater rhadinus ("худое животное с закрытыми впадинами таза") – жившее в Триасовый период более 245 млн лет назад. Об этом пишет life.pravda.com.ua, со ссылкой на Newsweek.

Динозавры и крокодилы имеют общего предка – большую группу рептилий под названием архозавры.

С сайта life.pravda.com.uа

Эта группа делится на две ветви. Одна из которых птицеподобные, которая привела к динозаврам, другая ветвь – крокодиловая, от которой также происходят аллигаторы.

Это исследование уже было опубликовано в журнале Nature и ученые сейчас должны переосмыслить раннюю эволюцию динозавров.

Т. rhadinus имел ряд особенностей, характерных для динозавров: очень длинную шею, что характерно для самых ранних динозавров, и очень большой сустав для плечевой кости для прикрепления мощных мышц.

Следующим шагом ученых будет изучение полного описания анатомии Т. rhadinus. Это поможет им лучше расположить его в эволюционном дереве, и, в свою очередь, позволит лучше понять его эволюционные последствия.

"Это самый старый член этой линии, ведущей к динозаврам, так что это говорит нам немного больше о том времени, когда родословная появляется и начинает меняться, чтобы в конце концов стать динозаврами", – говорит объясняет Батлер.