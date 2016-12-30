Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости науки и технологий
Ученые назвали главную проблему мировой науки http://www.segodnya.ua/img/article/7846/15_main.1483088162.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/15_tn.1483088162.jpg Наука и Технологии Публикации на Google Scholar, которые проанализировали ученые, содержали тексты на 14 языках

Ученые назвали главную проблему мировой науки

Сегодня, 13:10

Публикации на Google Scholar, которые проанализировали ученые, содержали тексты на 14 языках

Ученые призывают переводить все исследования на английский язык. Фото: AFP
Ученые призывают переводить все исследования на английский язык. Фото: AFP

Главная проблема мировой науки заключается в том, что исследования не публикуются на английском языке и поэтому не получают широкую известность.

Об этом сообщили британские ученые, опубликовав свои выводы в журнале PLOS Biology, сообщает EurekAlert!

По их данным, сейчас более трети представленных в сети статей написаны не на английском языке. Конкретные цифры специалисты привели, рассмотрев свою предметную область, зоологию, и посвященные ей публикации на платформе Google Scholar.

Оказалось, что из 75 тысяч документов, включающих в себя статьи, книги и диссертации, 35,6% не были переведены на английский. Из них 12,6% написаны на испанском языке, 10,3% — португальском, 6% — китайском и 3% — французском.

При этом всего публикации на Google Scholar, которые проанализировали ученые, содержали тексты на 14 языках.

Авторы исследования обращают внимание на важность перевода публикаций на английский язык, который, с их точки зрения, фактически выполняет роль лингва франка в научном мире.
язык, книги, ученые, google, английский, специалисты, проблема, английский язык, исследования, британские ученые

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые назвали главную проблему мировой науки". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Астрология

К Земле на всех парах летит 5-километровый астероид. Фото: gogetnews.info

К Земле на огромной скорости приближается крупный астероид

Сегодня, 04:14

Небесное тело весит около 50 млрд тонн и имеет диаметр примерно в 5 км

Здоровье

Фото: vladtime.ru

Ученые назвали ложные факты о здоровье, которым мы верим

Сегодня, 02:57

Есть целый ряд выдумок относительно здоровья, которые люди передают из поколения в поколение

Здоровье

Ученые исследовали реакцию мозга детей на звуковые раздражители. Фото: AFP

Ученые нашли способ диагностики сотрясений мозга

Вчера, 15:41

Специалисты смогли правильно определить 90% детей с сотрясениями и 95% без

Здоровье

Ученые рекомендуют обратить внимание на болезненность вращательной манжеты плеча. Фоо: AFP

Боли в плечах связаны с болезнями сердца - ученые

Вчера, 11:11

Контроль за давлением и другими показателями поможет снизить дискомфорт в плечах

Здоровье

В полыни содержится полезное вещество – артемизинин. Фото: instagram.com/partalayu

Полынь помогает вылечиться от туберкулеза - ученые

28 Декабря, 15:48

Чтобы обнаружить действенность артемизинина, исследователям пришлось перебрать более 540 тысяч соединений

Украина

Фото: из открытых источников

Спрогнозировать землетрясения нереально – ученые

28 Декабря, 14:01

Сейсмолог пояснил, почему геофизики не могут точно определить время и силу землетрясений

Здоровье

Dдохи носом положительно влияли на способность запоминать объекты. Фото: AFP

Дыхание имеет большое влияние на память и страх - ученые

28 Декабря, 13:00

Во время дыхания задействованы три области мозга: обонятельная кора, гиппокамп и миндалина

Украина

Фото: Newsroom.su

Землетрясение в Украине: сейсмолог назвал самые опасные зоны

28 Декабря, 12:53

В разное время землетрясения возникали фактически по всей территории нашей страны, и даже возле Чернобыля

Наука и Технологии

На данный момент часть проблемы заключается в том, как составить идеальное сообщение, чтобы сказать «Привет». Фото из открытых источников

Ученые пошлют инопланетянам лазерный "привет"

28 Декабря, 06:09

Это будет первая попытка человечества отправить мощные, повторяемые и намеренные сигналы в космос

Наука и Технологии

Фото из открытых источников

Япония присоединится к Сибири, а та - к Северной Америке: прогнозы геологов

27 Декабря, 08:51

Ученые уверены, что разошедшиеся около 2 миллиардов лет назад материки снова сформируют один большой суперконтинент

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.