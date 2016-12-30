Ученые назвали главную проблему мировой науки

Публикации на Google Scholar, которые проанализировали ученые, содержали тексты на 14 языках

Главная проблема мировой науки заключается в том, что исследования не публикуются на английском языке и поэтому не получают широкую известность.

Об этом сообщили британские ученые, опубликовав свои выводы в журнале PLOS Biology, сообщает EurekAlert!

По их данным, сейчас более трети представленных в сети статей написаны не на английском языке. Конкретные цифры специалисты привели, рассмотрев свою предметную область, зоологию, и посвященные ей публикации на платформе Google Scholar.

Оказалось, что из 75 тысяч документов, включающих в себя статьи, книги и диссертации, 35,6% не были переведены на английский. Из них 12,6% написаны на испанском языке, 10,3% — португальском, 6% — китайском и 3% — французском.

При этом всего публикации на Google Scholar, которые проанализировали ученые, содержали тексты на 14 языках.

Авторы исследования обращают внимание на важность перевода публикаций на английский язык, который, с их точки зрения, фактически выполняет роль лингва франка в научном мире.