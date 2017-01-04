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Ученые назвали новую причину вымирания динозавров http://www.segodnya.ua/img/article/7854/12_main.1483459498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/12_tn.1483459498.jpg Наука и Технологии Биологи Флоридского университета исследовали эмбрионы двух динозавров

Ученые назвали новую причину вымирания динозавров

Сегодня, 03:00

Биологи Флоридского университета исследовали эмбрионы двух динозавров

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Одной из причин вымирания динозавров являлся долгий период инкубации, то есть созревания в яйце, из-за чего они могли проиграть конкуренцию другим видам животных.

К такому выводу пришли ученые Флоридского университета (США), сообщается на сайте вуза.

Ранее точный период инкубации у динозавров известен не был. Одни исследователи склонялись к тому, что этот процесс был недолгим, как у современных птиц (11-85 дней), другие считали, что яйца древних ящеров созревали значительно дольше – несколько месяцев, как у многих рептилий.

Чтобы разобраться в этом вопросе, биологи Флоридского университета исследовали эмбрионы двух динозавров. Это протоцератопс (травоядный ящер размером примерно с овцу), чьи яйца, найденные в монгольской пустыне Гоби, весят всего 200 граммов, и гипакрозавр – огромный утконосый динозавр, яйца которого весили более 4 килограммов.

С помощью специального микроскопа ученые детально изучили зубы эмбрионов, линии роста на которых позволили узнать, как долго зародыши развивались внутри яйца. Это похоже на годичные кольца на деревьях, подсчет которых позволяет узнать возраст растения. В итоге выяснилось, что у небольших протоцератопсов период инкубации составлял три месяца, а у гигантских гипакрозавров – шесть.

Учитывая, что динозаврам требовалось так много времени, чтобы созреть в яйце, а потом вырасти и окрепнуть для самостоятельной жизни (в общей сложности – около года), они оказались в невыгодном положении по сравнению с другими животными, когда около 65 миллионов лет назад на Земле произошла глобальная катастрофа, повлекшая гибель многих видов живых существ.

"Мы полагаем, что полученные нами данные об инкубационном периоде у динозавров имеют значение для понимания того, почему они вымерли в конце мелового периода, в то время как другие рептилии, амфибии, птицы, млекопитающие смогли выжить", – отметил руководитель исследования профессор биологических наук Грегори Эриксон.
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Источник:

Российская газета

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