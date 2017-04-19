Ученые назвали новую причину вымирания мамонтов

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Во время исследования ученые провели радиоуглеродный анализ 51 костей травоядных животных

Мамонты проживали несколько тысяч лет назад на острове Врангеля. Фото: pixabay.com
Мамонты проживали несколько тысяч лет назад на острове Врангеля. Фото: pixabay.com

Примерно 11-15 тысяч лет назад, перед вымиранием плейстоценовых экосистем, началось таяние вечной мерзлоты в Сибири и Северной Америке. Это вызвало повышение влажности воздуха, а на смену привычным для животных пастбищам пришли болота и торфяники. В результате подобных процессов произошло разделение популяций крупных животных, в частности, мамонтов.

Это выяснили ученые из Австралии, Канады, Норвегии, России и США, опубликовав соответствующее исследование в журнале Nature Ecology & Evolution, кратко о нем сообщает Аделаидский университет.

Во время исследования ученые провели радиоуглеродный анализ 51 костей травоядных животных (например, зубр и лошадь), входивших в древности в плейстоценовые экосистемы.

По мнению ученых, африканские саванны, которые по биопродуктивности сравнимы с плейстоценовой экосистемой, сохранились к настоящему времени скорее всего из-за муссонов, переносящих влагу из субэкваториальной области.

В позднем плейстоцене, который завершился примерно десять тысяч лет назад, на территории современной тундры была мамонтовая тундростепь. Как показывают палеонтологические данные, даже в холодные периоды на каждый квадратный километр тундростепи приходилось около десяти тонн животной биомассы: на сравнительно небольшом участке одновременно могли уживаться один мамонт, пять бизонов, шесть лошадей и десять оленей.
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