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Ученые обнаружили огромную дыру на Солнце http://www.segodnya.ua/img/article/7877/71_main.1484240946.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/71_tn.1484240946.jpg Наука и Технологии Явление было вызвано очередной бурей на Солнце

Ученые обнаружили огромную дыру на Солнце

Сегодня, 03:00

Явление было вызвано очередной бурей на Солнце

Фото: AFP
Фото: AFP

В начале января специалистами NASA была обнаружена дыра огромных размеров на Солнце. Она занимала примерно четверть поверхности звезды.

Явление наблюдалось астрономами в период с 2 по 5 января. Как выяснилось, оно было вызвано очередной бурей на Солнце и отразилось на здоровье жителей Земли, которые почувствовали резкое ухудшение самочувствия.

Во время бури скорость ветра достигает порядка трех миллионов км/ч, из-за чего в отдельных районах Солнца температура понижается.

На рентгеновских снимках получается эффект темной дыры на поверхности звезды.

Ученые заверяют, что явление не несет в себе никакой угрозы.

Ранее в NASA показали потрясающий снимок гигантской корональной дыры на Солнце.
земля, дыра, Солнце, наса, астрономы

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Источник:

telegraf.com.ua

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