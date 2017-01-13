Ученые обнаружили огромную дыру на Солнце
Явление было вызвано очередной бурей на Солнце
В начале января специалистами NASA была обнаружена дыра огромных размеров на Солнце. Она занимала примерно четверть поверхности звезды.
Явление наблюдалось астрономами в период с 2 по 5 января. Как выяснилось, оно было вызвано очередной бурей на Солнце и отразилось на здоровье жителей Земли, которые почувствовали резкое ухудшение самочувствия.
Во время бури скорость ветра достигает порядка трех миллионов км/ч, из-за чего в отдельных районах Солнца температура понижается.
На рентгеновских снимках получается эффект темной дыры на поверхности звезды.
Ученые заверяют, что явление не несет в себе никакой угрозы.
Ранее в NASA показали потрясающий снимок гигантской корональной дыры на Солнце.
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