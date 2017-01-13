Ученые обнаружили огромную дыру на Солнце

Явление было вызвано очередной бурей на Солнце

В начале января специалистами NASA была обнаружена дыра огромных размеров на Солнце. Она занимала примерно четверть поверхности звезды.

Явление наблюдалось астрономами в период с 2 по 5 января. Как выяснилось, оно было вызвано очередной бурей на Солнце и отразилось на здоровье жителей Земли, которые почувствовали резкое ухудшение самочувствия.

Во время бури скорость ветра достигает порядка трех миллионов км/ч, из-за чего в отдельных районах Солнца температура понижается.

На рентгеновских снимках получается эффект темной дыры на поверхности звезды.

Ученые заверяют, что явление не несет в себе никакой угрозы.

Ранее в NASA показали потрясающий снимок гигантской корональной дыры на Солнце.