Ученые обнаружили работающие ветряные мельницы, построенные 1000 лет назад (видео)

Сегодня, 01:07

Мельницы из глины, соломы и древесины, работают благодаря силе ветра, и управляет ими один человек


National Geographic опубликовал ролик о работе 1000-летних ветряных мельниц, расположенных на северо-востоке Ирана в городе Наштифан.

Пожилой житель Наштифана Мохаммад Этебари является единственным, кто следит за работой мельниц и служит последним хранителем древней традиции в регионе. Он боится, что после его смерти, за конструкциями будет некому смотреть.

Изготовлены мельницы из натуральной глины, соломы и древесины. Каждая состоит из 8 вращающихся камер, в каждой камере 6 вертикальных лезвий (по сути, стены с прорезями).

После того, как камеры начинают вращаться под действием силы ветра, это приводит к повороту главной оси ветряной мельницы. Вибрации, создаваемые таким вращением постепенно сдвигают зерна к дробилкам и измельчаются в муку.

 
зерно, видео, ученые, мука, мельница, National Geographic, стены, традиции

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые обнаружили работающие ветряные мельницы, построенные 1000 лет назад (видео)". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

Киевский «Мулен Руж». Фото: «Киевзеленстрой»

В Киеве возле станции метро "Черниговская" подсветили мельницу

12 Декабря 2016, 08:19

Всего в парках Киева появилось 150 новых арт-объектов

Коммуналка

<p>Мельница появилась возле метро "Черниговская"</p>

В Киеве появился новый арт-объект в виде мельницы

2 Августа 2016, 11:54

Ветряк на мельнице крутится  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования