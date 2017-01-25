Ученые обнаружили работающие ветряные мельницы, построенные 1000 лет назад (видео)

Мельницы из глины, соломы и древесины, работают благодаря силе ветра, и управляет ими один человек

National Geographic опубликовал ролик о работе 1000-летних ветряных мельниц, расположенных на северо-востоке Ирана в городе Наштифан.

Пожилой житель Наштифана Мохаммад Этебари является единственным, кто следит за работой мельниц и служит последним хранителем древней традиции в регионе. Он боится, что после его смерти, за конструкциями будет некому смотреть.

Изготовлены мельницы из натуральной глины, соломы и древесины. Каждая состоит из 8 вращающихся камер, в каждой камере 6 вертикальных лезвий (по сути, стены с прорезями).



После того, как камеры начинают вращаться под действием силы ветра, это приводит к повороту главной оси ветряной мельницы. Вибрации, создаваемые таким вращением постепенно сдвигают зерна к дробилкам и измельчаются в муку.



