Ученые обнаружили жизнь в породах под Марианской впадиной

Сегодня, 03:00

Специалисты нашли в минералах небольшие количества органических веществ, которые аналогичны тем, что образуются при жизнедеятельности микробов

Марсианская впадина. Фото: publy.ru
Марсианская впадина. Фото: publy.ru

Международная группа исследователей предположила, что в десяти километрах под дном Марианской впадины существует жизнь. На это указывают следы жизнедеятельности организмов, найденные в образцах серпентина из гидротермальных источников. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Ученые извлекли 46 проб с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов вблизи грязевого вулкана Южный Чаморро. Эта подводная гора сложена из серпентинита — плотной горной породы, которая образуется, когда магматические минералы окисляются морской водой, вытолкнутой глубоко внутрь зоны субдукции. Такая химическая реакция производит метан и водород, которые могут быть источниками энергии для жизни микробов.

Серпентин, который проанализировали исследователи, попал на поверхность дна Марианской впадины через гидротермальные источники. Ученые обнаружили в минералах небольшие количества органических веществ, которые аналогичны тем, что образуются при жизнедеятельности микробов. Учитывая данные предыдущих работ, которые показали, что серпентин образуется в десяти километрах под дном впадины, специалисты получили примерную глубину проживания организмов.

Однако исследователи подчеркивают, что органическое вещество могло также появиться в результате процессов, не связанных с живыми существами.

Ранее сообщалось, что геологи нашли в окрестностях Квебека древнейшие на сегодняшний день следы микробов возрастом до 4,28 миллиарда лет, указывающие на появление жизни почти сразу после рождения планеты.
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Источник:

Lenta.ru

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