Ученые опровергли популярную гипотезу зарождения жизни на Земле

Сегодня, 03:15

Специалисты обнаружили, что в ордовикский период метеоритная бомбардировка планеты началась 468 миллионов лет назад

Ученые опровергли популярную гипотезу зарождения жизни на Земле, фото mirkosmosa.ru
Ученые опровергли популярную гипотезу зарождения жизни на Земле, фото mirkosmosa.ru

Шведские и датские геофизики показали, что наступление Великого ордовикского события биоразнообразия не связано, как считалось ранее, с метеоритной бомбардировкой Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты обнаружили, что в ордовикский период метеоритная бомбардировка планеты началась 468 миллионов лет назад, то есть на 2-3 миллиона лет позже наступления одноименного события биоразнообразия.

К своим выводам ученые пришли, проведя датировку кристаллов циркона из метеорита, обнаруженного в одном из шведских газовых месторождений.

Великое ордовикское событие биоразнообразия началось около 471 миллионов лет назад и продолжалось в течение примерно 25 миллионов лет. За этот период на планете произошел резкий рост числа видов морских и наземных организмов. Многие ученые связывают ордовикское событие с метеоритной бомбардировкой Земли. Новое исследование опровергает такую точку зрения.
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Lenta.ru

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