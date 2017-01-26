Ученые открыли еще 14 генетических отклонений в развитии человека

Существует более тысячи генетических отклонений, которые могут приводить к аутизму, эпилепсии, порокам сердца или умственной отсталости

Ученые провели масштабное генетическое исследование детей и выявили 14 новых отклонений в развитии. О результатах ученые сообщают в журнале Nature.

Как отмечают эксперты, на данный момент существует более тысячи генетических отклонений, которые могут приводить к аутизму, эпилепсии, порокам сердца или умственной отсталости. При этом некоторые расстройства настолько редки, что их генетические причины не определены. Чтобы заполнить этот пробел в имеющейся информации, ученые обработали более 20 тыс. генетических проб, взятых у более чем 4 тыс. семей.

Во время исследования, ученые изучили мутации генов, которые связаны с отклонениями развития. В результате оказалось, что существует как минимум еще 14 ранее неизвестных отклонений, вызываемых у детей спонтанными мутациями, которых нет ни у одного из родителей.

Диагностика позволит родителям детей с отклонениями получить информацию о болезни и медицинскую поддержку. Также это дает возможность специалистам разделять детей на группы в зависимости от заболевания и оказывать им соответствующую помощь.