Ученые показали Антарктику глазами кита

Сегодня, 18:22

Видеокамеры устанавливались на спинах морских гигантов с помощью специальных присосок и работали от 24 до 48 часов


Ученые из австралийского Антарктического подразделения в Хобарте установили видеокамеры на спинах трех горбатых китов, которые кормятся крилем в водах около Антарктиды – это помогло исследователям посмотреть на окружающий мир глазами кита.

"Это позволило собрать информацию о том, когда и как киты едят, узнать об их социальной жизни, даже о том, с какой силой они должны дуть и таким образом расчищать лед, чтобы дышать. Нам удалось показать, что существенную часть дня киты проводят за отдыхом и общением, а питаются в основном вечером и ночью", – заявил профессор из Орегонского государственного университета Ари Фридлэндер.

Видеокамеры устанавливались на спинах морских гигантов с помощью специальных присосок и работали от 24 до 48 часов, после чего ученые меняли элементы питания и снимали показания.

По словам экологов, киты реагировали достаточно спокойно и были "дружелюбны" во время установки и обслуживания видеокамер.
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Источник:

Российская газета

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