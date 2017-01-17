Ученые показали снимки гигантской волны на Венере (видео)

Температура среды внутри этой волны выше, чем снаружи. Подобные явления специалисты неоднократно наблюдали на Земле

Ученые японской миссии Akatsuki представили снимки гигантской атмосферной волны на Венере.

На представленных фотографиях заметно крупное дугообразное светлое облако протяженностью около десяти тысяч километров. Атмосферное образование расположено в верхних слоях газовой оболочки планеты.

Относительно окружающих газовых потоков облако, как заметно из серии полученных учеными снимков, остается неподвижным. По мнению специалистов, наблюдаемая ими структура является проявлением гидродинамической гравитационной волны, возникающей, в частности, при прохождении газовых потоков над горной местностью планеты.

Температура среды внутри этой волны выше, чем снаружи. Подобные явления специалисты неоднократно наблюдали на Земле.

Станция Akatsuki запущена 21 мая 2010 года с космодрома Танегасима при помощи ракеты H-IIA. На орбиту аппарат вышел 7 декабря 2015 года. Основным назначением Akatsuki является исследование атмосферы Венеры и обнаружение следов вулканической активности.

Размеры, масса и ускорение силы тяжести на поверхности второй по удаленности от Солнца планеты системы сравнимы с таковыми у Земли. Температура атмосферы современной Венеры достигает 750 кельвинов, а ее газовая оболочка в 90 раз плотнее земной. Полный оборот вокруг Солнца планета совершает за 224,7 земных суток.

Ранее сообщалось, что уфулог нашел доказательства существования жизни на Венере. По мнению ученого, на планете располагаются крупные города, в которых жили пришельцы.