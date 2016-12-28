Ученые пошлют инопланетянам лазерный "привет"

После десятилетий бесплодных поисков внеземных сигналов ученые решили, что пришла пора попробовать нечто иное. Сказать "здравствуйте" первыми, – передает "Популярная Механика" со ссылкой на Phys.org.

Новая организация под названием METI (то есть, Messaging Extra Terrestrial Intelligence, Отправка сообщений инопланетному разуму) планирует посылать сигналы к отдаленным планетам, а не ждать, пока кто-то пошлет их в сторону Земли.

К 2018 году проект собирается отправить сообщения с помощью радио и лазера на каменистую планету около Проксимы Центавра, самой ближайшей звезде к нашей системе, а потом и к более отдаленным мирам, находящимся в сотнях и тысячах световых лет.

Это будет первая попытка человечества отправить мощные, повторяемые и намеренные сигналы в космос, причем к одним и тем же звездам на протяжении месяцев или даже лет.

"Если мы хотим начать разговор, который продлится многие поколения, то надо научиться постигать информацию и делиться ей", — говорит Дуглас Вакоч, президент METI, раньше занимавшийся межзвездными посланиями в SETI.

На данный момент часть проблемы заключается в том, как составить идеальное сообщение, чтобы сказать "Привет". Разумеется, проект вызвал немало критики. Некоторые спрашивают, а если инопланетяне враждебны, нужно ли нам давать им знать, где мы находимся? Например, научный фантаст Дэвид Брин и известный физик Стивен Хокинг говорят, что мы не должны привлекать к себе внимания.

Другие эксперты замечают, что стоит подождать, пока мы будем лучше разговаривать, а потом использовать труд правильно организованных международных групп с международными консультациями. "Лепечущие младенцы не всегда хорошо смотрятся во время разговора взрослых, — говорит Эндрю Фрэнкной, заведующий кафедры астрономии в колледже Футхилл. — Дети становятся взрослыми, когда учатся и слушают, так почему бы пока не поступить, как они?". Правда, он же отмечает: "Если все кто мог отправить сообщение, решат, что лучше только принимать их, космос действительно станет очень тихим местом".