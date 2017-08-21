Ученые предсказали катастрофическое появление "чернеющих" звезд

Специалисты нашли две короткопериодичные системы из белых карликов с помощью телескопа в обсерватории MMT

Астрофизики из Университета штата Оклахома обнаружили две бинарные системы, состоящие из пар сближающихся друг с другом белых карликов.

По расчетам, эти объекты в каждом случае должны столкнуться через 20-35 миллионов лет. В результате катастрофических событий возникнут экзотические звезды RCB, которые "чернеют" из-за образующейся на них сажи.

RCB — особый тип переменных звезд, которые изменяют свою яркость непредсказуемым образом. Первым обнаруженным представителем является R Северной короны — желтый гигант, различимый невооруженным глазом в одноименном созвездии. На таких звездах почти полностью отсутствует водород, а горение поддерживается за счет превращения гелия в углерод. Из-за того, что время от времени последний по неизвестным причинам конденсируется в сажу, светимость звезды падает.

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Отсутствие водорода указывает на то, что RCB образуются на последнем этапе жизни солнцеподобной звезды. Одним из возможных механизмов формирования переменных гигантов считается слияние двух белых карликов в один объект.

Ученые нашли две короткопериодичные системы из белых карликов с помощью телескопа в обсерватории MMT в США. В одном случае период обращения достигает 46 минут, в другом — 40. При этом одна из пар является затменной, то есть один объект периодично загораживает другой.

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По словам ученых, открытие подтверждает предположение, что белые карлики могут сближаться и сливаться, что делает возможным появление RCB-звезд. Такие системы должны относительно часто встречаться в Млечном пути. Число самих RCB достигает около ста в Галактике, что делает их достаточно редкими объектами.