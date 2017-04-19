Ученые прогнозируют резкое увеличение объема космического мусора на орбите Земли

Сегодня, 03:28

В течение следующих 200 лет значительно вырастет число столкновений между спутниками

На орбите Земли уже насчитывается около 1,3 тыс. спутников. Фото: Военное обозрение
На орбите Земли уже насчитывается около 1,3 тыс. спутников. Фото: Военное обозрение

В течение ближайших 200 лет на орбите Земли может резко увеличиться объем космического мусора в результате столкновений тысяч телекоммуникационных спутников. Об этом говорится в исследовании Саутгемптонского университета, передает BBC.

"В производстве спутников произошли значительные изменения. Стоимость производства одного телекоммуникационного спутника обычно достигает сотен миллионов фунтов, однако при серийном производстве спутники смогут стоить гораздо дешевле", – отметил автор исследования Хью Льюис.

В исследовании также говорится о том, что в течение 200 лет число столкновений между искусственными спутниками может вырасти в 1,5 раза, что приведет к резкому увеличению объема космического мусора на орбите, где на сегодняшний день уже насчитывается около 1,3 тыс. спутников.

Кроме того, ученые отмечают, что на земной орбите насчитывается около 750 тыс. объектов размером более 1 см, а объем мусора уже сегодня является препятствием для дальнейшего освоения космического пространства.

Для снижения рисков столкновений в космосе ученые рекомендуют перемещать спутники на более низкую орбиту сразу после окончания миссии для сгорания в атмосфере. 
космос, мусор, спутник, исследования, орбита

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