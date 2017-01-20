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Ученые раскрыли происхождение "зоны смерти" внутри торнадо http://www.segodnya.ua/img/article/7898/3_main.1484828435.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/3_tn.1484828435.jpg Наука и Технологии Специалисты разрешили многолетнюю загадку, связанную с торнадо, обрушившимся в 1955 году на город Скотсблафф

Ученые раскрыли происхождение "зоны смерти" внутри торнадо

Сегодня, 03:00

Специалисты разрешили многолетнюю загадку, связанную с торнадо, обрушившимся в 1955 году на город Скотсблафф

Фото: AFP
Фото: AFP

Ученые из Университета Конкордия (Канада) нашли причину появления "зоны смерти", то есть области с пониженной температурой и плотностью, внутри торнадо.

"Поскольку воздушные карманы (чередование восходящих и нисходящих потоков в турбулентной среде) перемещаются из внешней периферии вихря к его центру, то они расширяются, в результате чего температура и плотность падают", — сказал ведущий автор исследования Георгис Ватистас.

Он отметил, что его команда "смогла определить причину падения температуры внутри вихрей впервые в истории".

Проведенное учеными компьютерное моделирование показало, что температура внутри торнадо упала с 27 до 12 градусов Цельсия, а в центре смерча плотность воздуха снизилась на 20%. Примерно такие же условия, как отмечают специалисты, имеют место в горах на высоте около восьми километров.

Таким образом ученые разрешили многолетнюю загадку, связанную с торнадо, обрушившимся в 1955 году на город Скотсблафф в штате Небраска (США). Тогда в центре смерча было зафиксировано резкое снижение температуры и содержания кислорода.
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Lenta.ru

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