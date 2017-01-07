Ученые смогли обойти один из законов физики

Специалисты сумели обойти закон физики, который не позволяет сфокусировать свет в области, меньшей, чем половина длины его волны

На оптический диск можно записать в миллион раз больше информации. Эту прорывную технологию разработала международная группа ученых из Казанского федерального университета, Имперского колледжа Лондона и Гарвардского университета.

Говоря образно, они сумели обойти закон физики, который не позволяет сфокусировать свет в области, меньшей, чем половина длины его волны. Именно это и ограничивает плотность записи и максимальной емкости хранения информации.

Созданная учеными технология решает эту проблему за счет использования оптических наноантенн особой геометрии, оригинальных способов поляризации света и специальных полимеров.

В итоге удалось достичь плотности хранения информации в 100 терабайт на квадратный дециметр, что в 38 раз выше аналогичного показателя у самых емких жестких дисков, но ученые уже знают, как довести плотность до 1 петабайта на квадратный дециметр, что в миллион раз выше плотности записи на обычном DVD-диске.