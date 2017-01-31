Ученые смогли стереть плохие воспоминания лазером

Сегодня, 16:52

Исследователи отмечают, что полученные результаты имеют значение для лечения пациентов с постравматическим расстройством

Фото: AFP
Фото: AFP

Ученые из Японии нашли способ стирать плохие воспоминания с помощью лазера.

Исследование проводилось на мышах. Сначала команда связала в восприятии мыши боль с определенным вкусом.

Каждый раз, когда мышь пила раствор сахарина, она получала инъекцию хлорида лития, вызывавшего тошноту. Потом мышь приучили к тому, что за определенным звуком следует удар тока. Слыша звук, мышь замирала. А затем ученые проигрывали тот же звук, когда мышь начинала пить сладкую воду.

В результате мышь стала автоматически замирать, как только начинала пить.

Следующим этапом эксперимента стало рассоединение воспоминаний. Для этого ученые использовали оптогенетику – технику, при которой свет используется для того, чтобы активировать и деактивировать определенные области мозга.

Включая и отключая с помощью лазера определенные нейроны, ученые добились того, что мышь больше не замирала, притрагиваясь к воде. Тем не менее, она продолжала делать это, когда слышала звук.

Исследователи отмечают, что полученные результаты имеют значение для лечения пациентов с постравматическим расстройством: они демонстрируют возможность разорвать связь между травмирующим переживанием и триггером – событием, которое вновь и вновь заставляет это переживание всплывать в памяти.

Ранее сообщалось, что команда ученых из Калифорнийского университета в Санта-Крузе и отделений Университета Китайской академии наук в Шанхае и Пекине обнаружила новый проводящий путь, ответственный за чувство страха. Найденный путь необходим для запоминания событий – предвестников опасной ситуации.
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Источник:

gazeta.ru

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