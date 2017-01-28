Ученые создали новую форму материи – кристаллы времени

Кристаллы времени – это физические структуры, которые движутся по одной и той же схеме

В лабораторных условиях ученым удалось создать новую форму материи — кристаллы времени, о которых в феврале 2012 года рассказал физик Франк Вилчек. Ранее опыты не приносили особых результатов передает nation-news.

Отмечается, что том, что эксперимент по созданию кристаллов завершился успехом, сообщили две группы ученых.

Кристаллы времени – это физические структуры, которые движутся по одной и той же схеме. Их можно сравнить с минутой в часах, отличие от которых отсутствие затрачиваемой энергии и постоянное движением. При том, энергию кристаллы получают не из хранилища, а из разлома в симметрии времени, который является особой формой вечного движения.