Ученые создали новую форму материи – кристаллы времени

Сегодня, 12:09

Кристаллы времени – это физические структуры, которые движутся по одной и той же схеме

Ученым удалось создать кристаллы времени. Фото: из открытых источников
Ученым удалось создать кристаллы времени. Фото: из открытых источников

В лабораторных условиях ученым удалось создать новую форму материи — кристаллы времени, о которых в феврале 2012 года рассказал физик Франк Вилчек. Ранее опыты не приносили особых результатов передает nation-news.

Отмечается, что том, что эксперимент по созданию кристаллов завершился успехом, сообщили две группы ученых.

Кристаллы времени – это физические структуры, которые движутся по одной и той же схеме. Их можно сравнить с минутой в часах, отличие от которых отсутствие затрачиваемой энергии и постоянное движением. При том, энергию кристаллы получают не из хранилища, а из разлома в симметрии времени, который является особой формой вечного движения.
ученые, время, материя, кристаллы

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