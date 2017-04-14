Ученые создали устройство, собирающее питьевую воду из воздуха

При влажности 20-30% устройство способно собирать до 3 литров воды за 12 часов

Появилось устройство, которое позволяет собирать чистую воду из воздуха. О своем изобретении сообщают ученые из Массачусетского технологического института, которые опубликовали результаты исследования в журнале Science.

Отмечается, что устройство способно давать воду при относительной влажности воздуха 20% и выше, для работы оно использует солнечный свет.

При этом в основе устройства лежит использование металлоорганических каркасных структур, измельченных до состояния пыли, которые были разработаны в Калифорнийском университете в Беркли.

Вода, содержащаяся в воздухе, связывается с поверхностью этой пыли, затем под действием света испаряется и оседает на конденсаторе. Испытания показали, что при влажности 20-30% устройство способно собирать до 3 литров воды за 12 часов.