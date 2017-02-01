Ученые установили причину появления шума в мозге

Исследователи из Университета Любека в Германии выяснили, что случайные колебания мозговой активности (нейронный шум) могут возникать из-за процессов старения и усиливаться с возрастом.

Нейронный шум искажает получаемую человеком сенсорную информацию, в результате чего он может видеть различия между одинаковыми оттенками какого-либо цвета. Это не зависит от внешних стимулов, а связано со спонтанными изменениями в прохождении нервных импульсов. Когда нейронный шум увеличивается, это может серьезно сказаться на человеческом восприятии.

Чтобы охарактеризовать влияние колебаний мозговой активности, исследователи провели энцефалограмму (ЭЭГ) 19 здоровым людям в возрасте от 19 до 74 лет. В ходе эксперимента генерировались пять сотен пар звуковых сигналов различной высоты. Длительность каждого звука достигала 150 миллисекунд, а промежуток между ними составляла 900 миллисекунд. Постепенно высоты тонов выравнивались, пока не становились одинаковыми. Участникам предлагалось в каждом случае определить, какой звук был выше, нажимая соответствующую кнопку на клавиатуре компьютера. Кроме того, они должны были оценить разницу в высоте тонов по шестибалльной шкале.

Результаты показали, что, когда оба сигнала были одинаковыми, люди в большинстве случаев были склонны воспринимать первый звук как более высокий. Такой исход легко предсказывался по данным ЭЭГ.

Кроме того, было выявлено, что уровень нейронного шума увеличивается с возрастом. Ученые связывают это с потерей длинных нервных цепей в головном мозге.

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