Ученые впервые обнаружили экзокометы

Сегодня, 06:22

Объекты найдены при помощи космического телескопа Kepler

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американские астрономы обнаружили первых кандидатов на экзокометы — находящиеся вне Солнечной системы кометы.

Потенциальные экзокометы обнаружены вблизи звезд KIC 3542116 и KIC 11084727, находящихся примерно в 800 световых годах от Солнца. Объекты найдены при помощи космического телескопа Kepler.

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Как правило, если по диску звезды проходит планета, график изменения светимости имеет симметричный вид. В случае KIC 3542116 и KIC 11084727 зависимость имела асимметричную форму, что ученые связывают с облаками газа и пыли от кометных хвостов.

Всего ученые допускают наличие вблизи KIC 3542116 от двух до шести комет, число объектов вокруг KIC 11084727 оценить сложнее (наблюдался всего один транзит), вероятно, все они короткопериодичные — полный оборот вокруг светила совершают менее чем за три месяца.
телескоп, ученые, комета, Солнце

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Источник:

Lenta.ru

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