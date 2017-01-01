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Ученые впервые заглянули в гигантский кратер в Антарктиде http://www.segodnya.ua/img/article/7817/85_main.1482346595.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/85_tn.1482346595.jpg Наука и Технологии Впервые его заметили в 1989 году при помощи спутников

Ученые впервые заглянули в гигантский кратер в Антарктиде

Сегодня, 03:02

Впервые его заметили в 1989 году при помощи спутников

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые впервые посетили огромный, двухкилометровой ширины ледяной кратер в Восточной Антарктиде.

Впервые его заметили в 1989 году при помощи спутников, однако широкой публике он был представлен, только когда ученые предположили, что он образовался при падении метеорита.

Глубина кратера составляет три метра, внутри находятся три мулена – узкие вертикальные шахты, образовавшиеся при размывании ледника талой водой. Однако ранее в этой местности муленов никогда не было.

Обычно подобные размытия уменьшаются из-за выпадения снега и холодных ветров, но из-за увеличения температуры в мире в последние годы этого может не произойти. Хотя в ближайшем будущем не предвидится разломов шельфа, исследование показывает, что Антарктида намного более уязвима к изменениям климата, чем считалось ранее. Таяние ее льдов может повысить уровень моря на десятки метров.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в исторической области Верхний Египет древний египетский город и кладбище, созданные, по мнению специалистов, в 5316 году до нашей эры.

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Источник:

gazeta.ru

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